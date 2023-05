Sgominata piazza di spaccio in un parco di San Lorenzo, il pusher riceveva i clienti sulle panchine

Nuove storie di droga nel quartiere di San Lorenzo, che proprio in questi giorni aveva visto l’allontanamento di diversi clochard che alimentavano il mercato degli stupefacenti nella zona. I fatti avvengono all’interno del Parco Caduti del 19 Luglio 1943, un punto strategico per vendere la sostanza stupefacente. Infatti, il luogo risultava relativamente vicino al Centro Storico del quartiere, la via Tiburtina, l’Università La Sapienza e lo studentato del De Lollis, oltre che il Verano e la vicina stazione Termini.

Il parco di San Lorenzo dove si riforniva tutta Roma

Geograficamente, il parco consentiva di essere raggiunto da tutta Roma con estrema facilità. Distante appena un chilometro dalla stazione Termini, chiunque poteva raggiungere coi mezzi questo punto di spaccio. Una condizione di cui era fortemente consapevole il pusher che operava nell’area verde, che col passare del tempo aveva trasformato questo spazio comunale in quello che sarebbe diventata sulla area per smerciare droga e quindi il suo ufficio personale dove ricevere i clienti.

La clientela al Parco dei Caduti del 19 Luglio 1943

Da solo, e senza aver nessun tipo di contrasto con altri spacciatori della zona, dentro il noto parco di San Lorenzo riceveva persone di tutti i generi: professionisti, cittadini comuni, studenti universitari o dei licei vicini, magari altri pusher che si rifornivano da lui per vendere poi le sostanze. Un circolo della droga virtuoso, con il pusher che ospitava i propri clienti addirittura sulle panchine dell’area verde, trasformando le siepi presenti in quelle che potremmo definire come dei virtuali “scaffali” dove tenere la sostanza stupefacente.

L’arresto del pusher

La sospetta circolazione di persone all’interno del parco, ha insospettito alla lunga gli agenti di polizia, che hanno tratto in arresto durante flagranza di reato il pusher. L’uomo, risultato un 34enne, era considerato il riferimento romano per comprare il “fumo” in città. Al momento del fermo, nelle sue tasche sono state rinvenute ben otto dosi di hashish.