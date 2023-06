Shock a Frosinone, ha un malore durante la passeggiata: morta la professoressa Rita Mauti

Momenti di disperazione nel territorio di Veroli, in provincia di Frosinone, dove è tragicamente spirata la professoressa Rita Mauti. La donna, molto conosciuta e stimata nel territorio della Ciociaria, mentre era impegnata a godersi la pensione, ha avuto un fatale malore durante la mattinata di oggi. La donna, al momento del decesso, stava facendo una piccola camminata lungo la Passeggiata San Giuseppe.

La morte della prof Rita Mauti a Frosinone

La donna, in pensione da poche settimane, aveva deciso d’impegnare la giornata con una passeggiata nei pressi della sua casa. Incamminatasi lungo la Passeggiata San Giuseppe, avrebbe avvertito dopo pochi minuti delle fitte al petto. Un malore che l’avrebbe stroncata sul colpo, con la donna che aveva 66 anni. Non ha avuto tempo per avvertire i soccorsi, in quanto prima è caduta sul marciapiede e subito ha perso i sensi. I soccorsi del 118, occorsi sul posto, hanno potuto solamente constatare il decesso della docente.

Gli interventi per salvare la vita alla donna

Sono state inutili le manovre di rianimazione messe in atto dai paramedici, con la donna che purtroppo era già spirata al momento dell’arrivo dell’ambulanza. Sul posto l’arrivo anche delle forze dell’ordine locali, che hanno chiuso la strada per permettere le manovre di rianimazione e poi il prelievo della salma.

Lo shock della comunità cittadina alla morte di Rita Mauti

La notizia della scomparsa della professoressa Rita Mauti, nel giro di poche ore ha mandato nello sconforto tutta la comunità cittadina. Sono diversi i commenti che arrivano sui social network, come nel caso di Alessandro: “Sentite condoglianze a tutta la famiglia 🖤🙏, riposa in pace cara Rita”. Poi la signora Raffaella: “Mi dispiace molto, sentite condoglianze alla famiglia”. La sua ex studentessa Anna Rita: “La mia prof di inglese 😥😥😥😥 che riposi in pace😪❤“. Poi un’altra studentessa, questa volta di nome Rita: “R.I.P 🙏 cara Professoressa ⚘”.