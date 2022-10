Si abbassa i pantaloni per urinare al parco, poi minaccia gli agenti: denunciata 50enne

Ubriaca in un parco pubblico, si abbassa i pantaloni e urina davanti a tutti. E’ successo oggi 14 ottobre alle 18:30 in un giardino pubblico denominato “La Villetta”, in viale Mazzini a Tivoli. La donna, una 50enne di nazionalità romena senza fissa dimora, è stata colta sul fatto dagli agenti della Polizia Locale.

Tivoli, si tira giù i pantaloni e urina davanti a tutti

Il personale della Polizia Locale è intervenuto a “La Villetta” per i controlli di routine. Da subito hanno notato una donna che si stava sistemando per dormire su una panchina. Subito dopo però la 50enne si è tirata giù i pantaloni e ha urinato alla vista di tutti i presenti.

Dopo aver urinato ha preso a parolacce e ha minacciato gli agenti della Polizia Locale e, nonostante gli inviti a ricomporsi e a tenere un comportamento più consono, la stessa proseguiva con il suo atteggiamento aggressivo tanto da costringere gli agenti a fermarla per procedere all’accompagnamento presso la locale stazione dei Carabinieri per gli accertamenti di rito.

Denunciata a piede libero

Durante queste fasi, la donna ha opposto resistenza agli agenti operanti i quali, tuttavia, riuscivano – non senza fatica, ma rimanendo fortunatamente illesi – a procedere al fermo ed ai successivi atti di polizia giudiziaria che consistevano, su disposizione dell’A.G., nella denuncia a piede libero dell’autrice delle condotte criminose.