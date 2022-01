Si barrica in bagno e fa tardare il treno: ‘Non aveva il Green Pass’

C’è chi viene sorpreso al lavoro senza Green Pass, chi viene multato perché in giro senza mascherina e chi, invece, pensa bene di barricarsi in bagno per non farsi controllare. E’ successo anche questo su un treno regionale diretto a Minturno-Scauri.

Si barrica nel bagno del treno e fa ritardare la partenza

E’ successo ieri sera alla Stazione Termini, dove i Carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di un addetto alla protezione aziendale dello scalo ferroviario. Su un treno regionale, in partenza per Minturno-Scauri, una persona aveva pensato bene di barricarsi nel bagno. Il motivo? Non voleva farsi controllare. Peccato perché che l’uomo, un romano di 47 anni, abbia fatto tardare il treno, che è partito dopo 10 minuti di ‘trattative’. Il 47enne ha desistito, ha aperto la porta del bagno e si è fatto controllare. Non solo era senza Green Pass, ormai obbligatorio per viaggiare, ma non aveva neanche il biglietto. Per questo è stato sanzionato e denunciato per interruzione di pubblico servizio.