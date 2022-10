Si finge dei servizi segreti e truffa politici e generali: chi è Guido Farinelli

Mille identità, ciascuna creata allo scopo di perpetrare truffe ai danni di politici (ma anche medici, Generali, piloti), e il suo vero nome, quello di Guido Farinelli, che oggi compare nel testo della condanna a suo carico a quattro anni. Una lunga sfilza di accuse contestate all’uomo che, nel tempo, avrebbe assunto molteplici identità, tra cui quella di agente dei servizi segreti, con l’unico obiettivo di raggirare le ignare vittime.

Chi è Guido Umberto Farinelli l’uomo che ha truffato politici, medici e generali

Guido Umberto Farinelli, questo il suo nome completo, si sarebbe spacciato per Militare della Marina, membro dei servizi segreti, addetto alla sicurezza per il Vaticano, insomma un dedalo intrigato di bugie e menzogne venuto alla luce nel giugno 2021, quando l’uomo era stato arrestato. Le indagini hanno evidenziato come l’uomo sarebbe riuscito a raggirare alcuni imprenditori chiedendo, ad esempio, migliaia di euro in cambio di favori per le pratiche tributarie. Non solo. Negli altri casi sarebbe riuscito ad entrare in diversi circoli ufficiali, ottenuto soldi per il fantomatico acquisto di oggetti preziosi (poi mai spediti). Nella sua rete sarebbero caduti, come detto, medici, politici, piloti.

Il processo

Nella giornata di ieri, martedì 4 ottobre 2022, Farinelli è stato condannato per truffa, corruzione, accesso abusivo a sistemi informatici, auto riciclaggio nonché possesso e fabbricazione di documenti contraffatti. Il processo si è svolto con il rito abbreviato. L’imputato, ad ogni modo, è coinvolto anche in altri due procedimenti, uno a Milano l’altro a Pavia.