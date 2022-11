Si incontrano, passano la notte insieme ma…non lo paga: condannato gigolò

Condannato a due anni e due mesi di reclusione per il reato di rapina un uomo di 25 anni — B.G., di origini filippine che si prostituisce per vivere — in quanto preso dalla rabbia per non essere stato pagato dopo la prestazione sessuale ha pensato bene di spintonare un 62enne nell’intento di sfilargli il portafoglio. I due si erano conosciuti su una bacheca di incontri gay e si erano incontrati ad Acilia.

L’appuntamento, l’aggressione e la rapina

I due si erano conosciuti e si sentivano su una bacheca di incontri gay già da qualche settimana e avevano fissato altri appuntamenti in cui, in cambio di prestazioni sessuali il cliente pagava una cifra che si aggirava intorno ai 50 euro. I fatti risalgono al 15 luglio del 2020. I due si sono incontrati, tutto è andato nel verso desiderato fino a quando non è arrivato il momento di pagare. Il cliente si è rifiutato e ne è nata un’accesa disputa. Nonostante il 25enne abbia insistito per essere pagato l’uomo non ne voleva proprio sapere e così la litigata prosegue. Siamo ad Acilia in via Antonio Alabanti, in strada ci sono solamente loro due e preso dalla rabbia il 25enne colpisce il cliente prima alla mano sinistra per far cadere il telefono e il portafogli a terra e poi al collo per immobilizzarlo.

La denuncia

Subito dopo esser stato aggredito, la vittima si è recata presso la stazione dei Carabinieri di Acilia per denunciare quanto accaduto. Qui, tuttavia, ha raccontato ai militari una versione diversa di come sono andati i fatti; l’uomo spiegherà poi di essersi sentito in imbarazzo nel raccontare al carabiniere che aveva redatto la denuncia le proprie inclinazioni sessuali in quanto si trattava di una donna. Tuttavia, a poche ore dalla denuncia i Carabinieri hanno scoperto la verità proprio dal 25enne che una volta trovato ha confessato e consegnato ai militari anche il portafogli con il denaro. Il 62enne ha infine ammesso che aveva concordato l’appuntamento con il ragazzo sulla bacheca di incontri.

La difesa

Per la difesa del ragazzo, non si è trattato di una rapina ma della difesa ad un’ inadempimento. La versione non ha tuttavia convinto i giudice il quale non ha riqualificato il reato ma ridotto la pena di un mese rispetto a quella chiesta dal pm di due anni e sei mesi di reclusione.