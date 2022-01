Si infetta ma rifiuta le cure e il vaccino: muore per Covid un 27enne

Covid. Il virus, purtroppo, continua a farsi sentire e a seminare il terrore anche tra i giovani del Lazio. L’ultima notizie è una vera e propria tragedia. Dopo il caso della 28enne incinta di Aprilia della giornata di ieri deceduta al Policlinico Umberto I, oggi un’altra grave perdita.

La notizie è riporta dalla testata La Repubblica: a perdere la vita, questa volta, un ragazzo di 27 anni originario di Terracina. Anche in quest’ultimo caso, il giovane paziente non era vaccinato e, come confermano alcune indagini dell’asp di Latina, inizialmente si era anche sopporto alle cure dei medici. In particolare, stando alle notizie, aveva bisogno del caso ma non voleva saperne di indossarlo. Si era sfilato il dispositivo e si era allontanato dalla sala. C’è voluto anche il ricorso ai carabinieri per poterlo riportare all’ordine. Il 27enne è stato quindi trasferito al “Santa Maria Goretti” di Latina e ricoverato in rianimazione. Le condizioni erano gravissime. Il ragazzo non si era voluto vaccinare, il Covid gli ha provocato un’embolia polmonare. Nonostante i medici abbiano fatto di tutto per salvarlo, il ragazzo purtroppo non ce l’ha fatta. E’ deceduto nel pomeriggio di ieri.