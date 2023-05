Si schianta contro un albero con la propria automobile sulla Palmiro Togliatti, morto Devid Skowronek: aveva 42 anni e viveva a Rocca di Papa

La persona morta nel gravissimo incidente di ieri sulla Palmiro Togliatti, è risultato essere Devid Skowronek. L’uomo aveva perso, per motivi ancora ignoti, il contro della propria macchina, schiantandosi prima contro un albero e successivamente contro due altre automobili in sosta. Un colpo fatale per la vittima, che al momento del decesso aveva 42 anni ed era residente nel Comune di Rocca di Papa.

I messaggi di cordoglio per Devid Skowronek

Devid era voluto molto bene dalla comunità cittadina di Rocca di Papa, tanto che saputa la drammatica notizia, tantissimi cittadini si sono stretti in cordoglio per ricordarlo. Molti i messaggi su Facebook, provenienti da parenti e cari amici dell’uomo. Tra questi, la cugina Claudia: “Te dicevo sempre e non me fa ride Cuggí che me piscio sotto … E tu e noa ecco vennemo i pannoloni Zi!! E mó avemo finito de scherza areche 🙁 Quanto vorrei fosse no scherzo dei tuoi … Xche pure quando te roteva na battuta la dovevi fa! Grazie per tutte le risate che donavi ! Me te vojo ricordá con il cornetto col tonno !! E famo finta che te sei trasferito ad Amsterdam x davvero! Non ce vojo crede! Ciao Dé r.i.p. ed ora falli ridere tutti lassú … 🙏❤️”.

Bellissime parole provenienti anche dalla signora Roberta: “Non ci posso credere… Rip … 😭😭 Ciao Dewinson, mi mancherà il tuo chiamarmi Robinson. Stento ancora adesso a crederci, quando me l’ha detto Ale mi è preso un colpo, mi si è gelato il sangue, se mi davano una coltellata non mi sarebbe uscita nemmeno una goccia di sangue… Sapevo quanto tenevi ai tuoi figli, sapevo cosa stavi passando dai tuoi racconti quando ci vedevamo alla Conad… E mi sembra impossibile tutto ciò… Non mi vengono nemmeno le parole da dire perché in questo momento non ce ne sono… Fai buon viaggio e spero che la serenità che ti hanno tolto qui la troverai lassù 😭😭”.

Devid morto sul colpo nell’incidente

In dinamiche del sinistro che saranno da chiarire, i soccorsi hanno confermato come l’uomo però sia morto sul colpo al momento dell’incidente. Arrivati i soccorsi del 118 sul luogo dell’incidente, inutili sono stati i tentativi di rianimare Devid Skowronek: sarebbero risultati troppo gravi le ferite e i danni riportati dalla vittima nel tragico incidente. Decesso che sarebbe stato poi confermato con il successivo arrivo all’ospedale.