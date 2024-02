Si sfila il perizoma prima di entrare in chiesa, influencer denunciata dal parroco

Spopola sul web il video di un’influencer che, sfilandosi le mutande, si avvia verso la Chiesa per “confessare i suoi peccati”. Su tutte le furie il don e la comunità parrocchiale.

Un gesto di provocazione, sacrilego e che ha fatto infuriare il parroco della Chiesa di Fonte Nuova, a Nord-Est di Roma. A scatenare il panico, soprattutto sui social, l’influencer Aurora Panci, che per la trasgressione ha ricevuto 400.000 visualizzazione ma anche una denuncia all’autorità giudiziaria. “Duole constatare che, pur di acquisire visibilità mediatica, si confliggano le pur basilari regole di rispetto dei luoghi e delle persone”; si legge nella nota diramata dalla segreteria parrocchiale.

Si sfila il perizoma davanti a una chiesa: boom di visualizzazioni e polemiche

Il video è comparso pochi giorni fa sul profilo instagram dell’influencer, Aurora Panci, che a oggi conta 23mila e 800 follower. “Confesserò i miei peccati”, si legge nella didascalia del post, con una valanga di commenti tra chi supporta la ragazza e chi invece condanna l’oltraggio al luogo di culto. Aurora Panci in realtà è solita postare video col medesimo contenuto ma in location diverse: davanti al Politecnico di Milano, mentre ripara una macchina e persino al ristorante. Cambia il luogo, il gesto di sfilarsi le mutande, le stesse tra l’altro, rimane quello.

Gesto che aizza le polemiche però di fronte alla chiesa Santa Lucia di Fonte Nuova, tanto da portare a una rapida risposta del reverendo Massimo Marchetti. “In riferimento al video che sta in queste ore circolando su alcuni social realizzato all’ingresso della nostra parrocchia – ha scritto in un comunicato don Marchetti – la comunità parrocchiale, nell’esprimere il più fermo dissenso per le immagini non consone alla sacralità del luogo e per l’irrisorio riferimento al sacramento della confessione, ha proceduto al deferimento dei fatti alla competente autorità giudiziaria”.