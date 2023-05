Si veste da curriculum e gira le aziende di Roma per essere assunto. Il protagonista: “Da anni invio domande e nessuno risponde”

Ha deciso di prenderla con ironia il protagonista di questa storia, un ragazzo di Roma che ormai da 5 anni cerca un colloquio con un’azienda per poter lavorare. A prima vista, qualcuno potrebbe pensare come il giovane non abbia i requisiti per ambire a determinati lavori aziendali. Poi spulciando il CV, lo stesso con cui gira travestito, si scopre possedere una laurea in Scienze della Formazione e un doppio master in Comunicazione.

La storia del ragazzo travestito da CV che gira le aziende di Roma

Nonostante il profilo di tutto rispetto, in 5 anni ha raccolto solo porte in faccia. È la storia di Giacomo Sorrentino, giovane 32enne che ha deciso di lavorare con la fantasia per provare a farsi notare dalle aziende. Ha deciso, il Primo Maggio, di lanciare il CV Live, facendosi riprendere mentre cerca lavoro travestito da Curriculum Vitae in tutta la Città Eterna. Lo fa sia girando le aziende capitoline, che attraverso l’apertura di un profilo social, dove aggiorna i suoi follower sulle aziende che gli offrono colloquio e magari un lavoro.

Le porte in faccia di Giacomo

La storia di Giacomo racconta un’Italia che solo a parole punta sui giovani, ma che poi nei fatti ne fa volutamente a meno. Ecco allora che in 5 anni, i colloqui di lavoro si contano sulle punte delle dita: massimo 7/8, tutti non andati a buon fine. Il personale addetto alle Risorse Umane chiede esperienze pregresse, impossibili da fare se nessuno offre lavoro. Quando decidono di aprire le porte dell’azienda, invece, lo fanno proponendo “stage non retribuiti”, in una dimensione dove il giovane di fatto lavora a gratis per l’imprenditore di turno.

L’idea di Giacomo

Dove vuole arrivare Giacomo Sorrentino con il suo travestimento? Anzitutto a farsi notare. Nella peggiore delle ipotesi, susciterà una risata in chi lo vedrà. Bene che vada, invece, magari arriva la famosa proposta tanto desiderata. Buon fortuna Giacomo!