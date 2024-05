Siae assume a Roma, contratti anche a tempo indeterminato: come candidarsi e requisiti

La più importante società in Italia per la tutela del diritto d’autore e le opere cerca personale.

Cercasi personale alla Siae per la sede di Roma. Diverse le figure che la Società italiana degli autori ed editori intende impiegare sia lato tecnico, sia in ambito finanziario. Oltre a tipologie di contratti determinati o indeterminati, la Siae permette assistenza sanitaria e borse di studio per i membri del nucleo famigliare. Tutti i dettagli.

Nuovi posti di lavoro Siae: le posizioni

La Siae (Società Italiana degli Autori ed Editori), ente pubblico preposto alla protezione e all’esercizio dell’intermediazione del diritto d’autore in Italia, cerca personale da impiegare presso gli uffici di Roma in diverse aree operative.

Le figure professionali di cui c’è bisogno sono:

3 business controller per la divisione audiovisual, drama & ballet, literature & visual arts (laurea magistrale in discipline economiche o ingegneria gestionale);

per la divisione audiovisual, drama & ballet, literature & visual arts (laurea magistrale in discipline economiche o ingegneria gestionale); 1 junior business analyst per la divisione business operations & accounting (laurea in scienze statistiche o laurea magistrale in data science);

per la divisione business operations & accounting (laurea in scienze statistiche o laurea magistrale in data science); 1 reporting and control data analyst per la divisione commercial & network department (laurea in economia, finanza, matematica o statistica).

I requisiti generali

esperienza nella mansione;

conoscenza dei sistemi di business intelligence e di specifici programmi informatici per lo svolgimento delle attività richieste dal ruolo;

buona conoscenza della lingua inglese;

buone capacità comunicative, organizzative e di problem solving;

disponibilità full-time.

Le condizioni contrattuali e i benefit

contratto a tempo determinato o indeterminato;

contributo welfare aziendale;

buoni pasto quotidiani da 6,50 euro;

premio di risultato;

assistenza sanitaria UniSalute;

contributo datoriale aggiuntivo su previdenza complementare;

borse di studio per i figli.

Per maggiori dettagli e invio candidature clicca qui.