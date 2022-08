Roma, scippata al ristorante mentre cena: 38enne strappa le collane e fugge

Scippata mentre cenava tranquillamente seduta al tavolino del ristorante. Erano le 23 circa e stava cenando in un ristornate in via Filippo Turati. Sarebbe dovuta essere una serata normale, una cena tranquilla di Ferragosto. Ma, proprio mentre stava mangiando è stata aggredita da uno scippatore che le ha strappato le collane dal collo.

Lo scippo

Aveva tre collane. Due in oro. Erano alcuni dei suoi gioielli preferiti che quella sera le sono stati rubati in pochi secondi, mentre cenava. E tutto è successo davanti gli occhi di molti clienti e molti passanti. Un episodio che inevitabilmente ha scosso la vittima e i presenti nel tavolo.

La fuga

Immediatamente dopo l’uomo ha iniziato a scappare. Fuggendo via verso una meta sconosciuta dato che il pronto intervento del Commissariato Esquilino ha interrotto qualsiasi sua idea per farla franca. L’hanno immediatamente bloccato e il rapinatore, originario del Marocco, di 38 anni, è stato arrestato. Proprio stamattina c’è stato il processo per direttissima per la conferma dell’arresto.