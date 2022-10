Sindaco aggredito e colpito a martellate in testa mentre passeggia in strada: è grave, paura a Giaveno

Choc in strada nel Torinese. Il Sindaco di Giaveno, Carlo Giacone, è stato colpito a martellate in testa da uno sconosciuto davanti a tutti i passanti. L’uomo si è avvicinato improvvisamente a lui mentre passeggiava per le vie della sua cittadina, nel pieno centro abitato del paese della Val Sangone.

Carlo Giacone preso a martellate in testa sotto casa

L’aggressione è avvenuta ieri sera, poco prima della mezzanotte, a pochi passi dall’abitazione del Sindaco Giacone. Il primo cittadino di 62 anni è stato immediatamente soccorso dai parenti e dal personale del 118. Al momento è ricoverato in rianimazione all’ospedale di Rivoli, sempre nel Torinese.

Il sindaco di Giaveno ha riportato diverse fratture craniche ed è ricoverato in prognosi riservata, ma i medici hanno escluso fortunatamente il pericolo di vita. Davanti alla sua stanza di ospedale i carabinieri monitorano le entrate e le uscite: si teme un nuovo attacco contro il primo cittadino.

E’ caccia all’aggressore: è riuscito a fuggire

L’aggressore si è avvicinato al Sindaco con il volto coperto e lo avrebbe colpito alla testa con un martello, lo ha lasciato a terra sanguinante per poi scappare e far perdere le proprie tracce. Le urla di Giacone hanno attirato l’attenzione dei vicini di casa che sono immediatamente scesi in strada per prestare soccorso. Adesso è caccia all’uomo, che risulta essere estremamente pericoloso visto l’agguato.