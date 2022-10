Le migliori 30 destinazioni per il ponte di Ognissanti 2022

Idee viaggio last minute? Oppure avete già pianificato il vostro viaggio fuori per il ponte di Ognissanti 2022? Per i più fortunati infatti, ovvero per coloro che beneficeranno del weekend lungo in virtù del ponte del 1 novembre, si prospettano potenzialmente ben 4 giorni di vacanza, 5 se ci si riesce ad aggiungere in testa la giornata di venerdì. E in mezzo c’è anche la festa di Halloween. Ecco allora qualche spunto utile per scegliere la meta adatta per i prossimi giorni.

Dove andare per il ponte del 1 novembre

Il ponte dei Santi è una delle occasioni più gettonate dagli italiani per concedersi qualche giorno di relax anche perché poi le prossime festività saranno quelle natalizie. Quest’anno l’occasione è ghiotta: nella migliore delle ipotesi si può partire venerdì 28 e rientrare martedì 1. Ma dove andare? Ecco qualche consiglio interessante (ulteriori spunti in quest’altra nostra guida).

Le top 5 destinazioni scelte dagli italiani per il weekend di Ognissanti

Il portale Holidu ha stilato la classifica con le migliori mete scelte dagli italiani per questo ponte in cui rientrerà anche la festa di Halloween. La graduatoria prende spunto dalle ricerche di case vacanze effettuate sul sito web per soggiorni ricompresi tra il 28 ottobre e il 3 novembre. Trenta località in tutto alle quali è stato associato un costo medio per il soggiorno. Partiamo intanto dalla “top 5”:

Lucca (Toscana) Roma (Lazio) Firenze (Toscana) Torino (Piemonte) Napoli (Campania)

Lucca

Partiamo dalla località in prima posizione, quasi un po’ a sorpresa verrebbe da dire. Siamo in Toscana, che nella classifica è la Regione più rappresentata con ben 8 mete di soggiorno, con Lucca che sfrutta l’onda lunga creata dal Festival del fumetto. Qui per un soggiorno medio di tre persone e tre notti la spesa per un alloggio è mediamente di 130 euro.

Roma

Passiamo alla Città Eterna. Il costo medio sale a 151 euro ma si riduce anche il numero di notti, due. I viaggi più cercati sono quelli che coinvolgono mediamente 5 persone e dunque il costo può essere ripartito tra più utenti. A questo proposito se per Halloween si sceglierà Roma non perdetevi le nostre guide su cosa fare (anche con i bambini) la sera del 31 ottobre.

Firenze

Al terzo posto si torna in Toscana. Nella città di Dante il viaggio-tipo è di 4 persone per 4 notti. Costo intorno ai 147 euro per un alloggio. Firenze completa il novero di località presenti nella classifica che menziona anche Pisa (sesta), Viareggio e Montecatini Terme, quindi Siena, Livorno e Saturnia.

Torino

Si vola al nord. Per Torino un viaggio di tre persone con un numero medio di notti pari a due abbiamo un costo di circa 96 euro. L’altra città presente nella classifica è invece Alba.

Napoli

Chiudiamo la classifica delle migliori 5 località dove trascorrere il ponte lungo dei Santi con la Campania. A Napoli un viaggio di 4 persone di una notte si aggira attorno ai 114 euro. Si tratta di una peculiarità per questa città considerando che i click maggiori riguardano solo 24 ore di pernottamento e dunque vere e proprie “toccate e fughe”.

Migliori destinazione estere per il weekend di Ognissanti

E all’estero? C’è anche ovviamente chi vuole partire oltre confine per questo ponte. La prima città in classifica è Parigi (costo medio 277 euro, per 5 notti e 3 persone) al settimo posto tra quelle più ricercate. Quindi Barcellona, al decimo posto (177 euro, per due notti e 3 persone). Dopodiché troviamo Madrid, Monaco di Baviera e Londra.

Le migliori 30 mete per il ponte dei Santi 2022

Se volete ulteriori spunti per il vostro viaggio tra fine ottobre e inizio novembre, sempre secondo la classifica sopra menzionata, vi riportiamo il link con la classifica completa con le migliori 30 destinazioni per il ponte di Ognissanti redatta da Holidu (bisogna scorrere fino in fondo alla pagina). Per ogni meta, come fatto per le città nella top 5, è riportato il costo medio degli alloggi sulla base delle ricerche più frequenti degli utenti.

Cosa fare ad Halloween

Se invece volete consigli su cosa fare la sera del 31 ottobre ecco le nostre guide. Qui ad esempio trovate tutte le feste e gli eventi del 31 ottobre da non perdere in Italia, oppure le feste organizzate nei parchi a tema di Roma e del Lazio.