Halloween 2022: tutte le feste e gli eventi del 31 ottobre da non perdere in Italia. Ecco cosa fare

Halloween 2022. La domanda è semplice: cosa far per Halloween 2022? Una domanda di rito, ormai, anche nel nostro Paese, sebbene la ricorrenza in questo caso non sia proprio autoctona. In Italia, ormai, è una festa a tutti gli effetti, che si festeggia tra adulti e bambini. Tutti pronti dunque a trascorre la notte più orrenda dell’anno: ovviamente, mascherati! Feste private, in piazza, in hotel o in ristorante, anche noi ci prepariamo a trascorrerlo al meglio. Ecco di seguito qualche idea dalla redazione de Il Corriere della Città per trascorrere in modo originale questa imminente ricorrenza di fine ottobre, prima del lungo ponte successivo.

Halloween 2022: idee stravaganti e curiose per festeggiare

In Italia, per chi ama viaggiare e mettersi in auto per festeggiare la ricorrenza di Halloween 2022, diversi borghi e città organizzano degli appuntamenti ad hoc per la notte più spaventosa dell’anno. Si tratta di veri e propri eventi, tour misteriosi, tra racconti macabri e personaggi oscuri, e tante tante storie di paura avvolte nella leggenda.

Le città fantasma in Italia

Una delle proposte che ci sentiamo di mettere sul piatto è visitare i paesi fantasma in Italia. Ad esempio, in Basilicata c’è il fantasmatico Craco, abbandonato in curiose e circospette circostanze, senza mai più essere stato popolato successivamente. Poi, da non dimenticare anche Valle Piola in Abruzzo, Bussana Vecchia in Liguria, Codera in Lombardia, tutte da scoprire per trascorrere la giornata in modo davvero particolare.

Le Fabbriche di Careggine

Ma non è tutto, perché ci sono località fatiscenti e misteriose in lungo e in largo per il nostro Paese. Tra le tante, segnaliamo anche le Fabbriche di Careggine in Toscana: un borgo fantasma nella provincia di Lucca, precisamente nel comune di Careggine, abbandonato nel 1947. Un territorio sommerso dalle acque del lago artificiale di Vagli formatosi a seguito della costruzione di una diga idroelettrica. Davvero imperdibile. E poi, anche Roscigno Vecchia, nel bellissimo e stupefacente Cilento.

Monterano: a due passi da Roma

Una delle località fantasma più belle e suggestive, però, sono senza dubbio le rovine di Monterano, proprio a due passi da Roma, immerso nel cuore della Riserva di Monterano.

Castelli ed eventi in Italia per Halloween

Non dimentichiamo, inoltre, che l’Italia pullula letteralmente anche di castelli meravigliosi e antichi, che si possono visitare durante tutto l’anno, e quindi anche per Halloween 2022 rappresentano una scelta piuttosto originale e non da poco. Facciamo solo qualche esempio suggestivo: i castelli del ducato di Parma e Piacenza prevedono un programma abbastanza denso di visite guidate con tanto di animazioni anche per i più piccoli: racconti del mistero, cene a lume di candela e molto altro ancora.

Infine, al castello di Castrocaro – provincia di Forlì – si può far visita a tutte le sale all’interno, i posti segreti e le stanze più inquietanti della struttura. Allora? Avete già scelto in quale borgo fantasma farvi venire la pelle d’oca?