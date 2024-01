Sanremo chiama Jannik Sinner: a rivolgere l’invito ufficiale al super tennista, reduce dal successo agli Australian Open, è stato Amadeus, in un video pubblicato sulle stories di Instagram. Andiamo a vedere insieme cosa è successo.

Chiariamo subito un aspetto. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa da parte del talento altoatesino. Sono moltissimi i rumors che si rincorrono, ma la decisione di rinunciare al torneo Atp di Metz, in programma proprio durante la settimana del Festival, lascia più di qualche speranza in merito alla sua presenza sul palco dell’Ariston.

Cosa ha detto Amadeus a Sinner

“Ciao a tutti da Amadeus, Sanremo si ama, Jannik Sinner si ama! Questo messaggio è per te, Jannik, sono qui per farti ufficialmente e pubblicamente l’invito a venire al festival di Sanremo”, ha detto il direttore artistico. “Tutti me lo chiedono, ovviamente c’è la grande gioia di vederti a Sanremo: non devi cantare, non devi ballare, devi solo prenderti la standing ovation di tutto il teatro Ariston e un grande applauso di tutti gli italiani che tu hai fatto impazzire in questi mesi. Vieni a Sanremo quando vuoi, in una delle cinque sere. Lo so che è insolito un invito pubblico, ma un campione come te deve essere abbracciato e applaudito a Sanremo. Aspetto una tua risposta. Ciao Jannik, sei il numero uno”, ha concluso Amadeus.

Il secondo messaggio del direttore artistico del Festival

“Caro Jannik, quando ti ho invitato a Sanremo l’ho fatto con il cuore, pensando di interpretare il desiderio di milioni e milioni di italiani. Certamente non immaginavo tutto questo rumore intorno al mio invito. Sanremo deve includere, non deve dividere: ci sono coloro che ti vogliono a Sanremo e qualcuno che naturalmente ti sconsiglia di venire a Sanremo. La cosa importante è la tua serenità, la tua tranquillità, e naturalmente non ti volevo mettere in imbarazzo”. Così il direttore artistico del Festival di Sanremo su Instagram rivolto al neo vincitore degli Australian Open di tennis, Jannik Sinner. “Se deciderai di non venire a Sanremo io lo capirò, è importante che tu ti dedichi al tennis. Naturalmente noi di Sanremo siamo dispiaciuti, ma non cambia nulla, faremo sempre un gran tifo per te”, ha aggiunto.

Le reazioni: Binaghi sarebbe deluso se Sinner andasse a Sanremo

“Se Jannik andasse al Festival di Sanremo sarebbe una delusione. Tutti andrebbero, ma lui è diverso e parlo contro i miei interessi perché Sinner a Sanremo sarebbe una grande promozione per noi”. Lo ha detto il presidente della Fitp, Angelo Binaghi a margine dell’evento “Rapporto Sport 2023” al Foro Italico. “Anche la Meloni gli ha detto che dovrebbe andare – ha detto ancora Binaghi – ma Sinner va protetto da tutti: da dirigenti perché non va strumentalizzato, dai giornalisti e anche da Sanremo. Mi ci metto io a petto nudo se serve. Se tutti insieme vogliamo una scrivere storia diversa dobbiamo proteggerlo”.

“Quello con la Premier Meloni è stato un bellissimo incontro – ha proseguito poi Binaghi – C’è stato un lungo confronto tra due persone con grande personalità e intelligenza seppur di generazioni differenti. Due forti personalità vincenti. Io facevo da arbitro”.

Parlando invece del fenomeno Sinner dopo i recenti successi sia in Coppa Davis che a Melbourne ha aggiunto: “Arrivo dall’altro capo del mondo, c’è un livello di popolarità raggiunto che non avrei mai immaginato. Non si può lasciare più Jannik da solo“. E poi ha concluso: “Lui è un personaggio molto positivo anche al di fuori del tennis e dello sport. Alla Premier Meloni ho detto che mi auguro sia uno straordinario strumento per trasmettere concetti positivi soprattutto alle nuove generazioni. Sinner è un italiano diverso dallo stereotipo al quale siamo abituati”.