Sinner sconfitto al Roland Garros, sfuma la finale: resta numero uno al mondo? La classifica ATP aggiornata

L’altoatesino cede la vittoria all’avversario spagnolo, vola in finale Alcaraz.

Ha resistito fisicamente fino all’ultimo Jannik Sinner, ma ha deposto la racchetta serenamente dopo 5 match sostenuti al Roland Garros contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Un sorriso è trapelato sul volto del tennista altoatesino a fine partita, un epilogo a chiusura di quattro ore sotto il sole cocente di Parigi, in un colpo a colpo sulla terra rossa che oggi, venerdì 7 giugno, ricordava più un duello che un incontro sportivo. Tra colpi, rimonte, soddisfazioni e destrezza, l’atleta ha così chiuso la partita con sportività.

Roland Garros: cos’è successo oggi tra Sinner e Alcaraz

I due tennisti si sono sfidati per oltre 4 ore di partita. A vincere e stato lo spagnolo Alcaraz, che vola in finale al Roland Garros dopo 5 estenuanti set. L’impressione è che lo spagnolo sia sembrato più scattante rispetto al neo-numero 1 al mondo italiano. Nonostante la stanchezza fisica, Sinner ha comunque tenuto testa soprattutto nell’ultima con l’avversario, ma ha pagato probabilmente anche l’immobilismo recente. Ha da poco saltato infatti gli Internazionali di Roma per un infortunio, che deve aver anche penalizzato la sua prestazione in campo. Il risultato finale della partita si è attestato così sul 6-2, 3-6, 6-3, 4-6, 3-6.

Sinner: “Un bel match, andiamo avanti per migliorare”

“È stata una bella partita, mi dispiace ovviamente per com’è finita”, ha dichiarato il numero 1 al mondo in conferenza stampa allo stadio Chatrier dopo la sconfitta contro Carlos Alcaraz, “Fa parte del gioco, ora guardo avanti per migliorare”, aggiungendo: “Cerco di dare il meglio che posso, vediamo cosa posso fare in futuro”. Anche l’ottimismo, accennato da un sorriso a fine partito, è emerso dalle dichiarazioni del tennista durante l’incontro con la stampa. “Guardando il lato positivo, rispetto all’anno scorso, sono certamente migliorato”.

La classifica Atp aggiornata

1.Jannik Sinner 9125 punti

2. Novak Djokovic 8360 punti

3. Carlos Alcaraz 6980 punti

4.Daniil Medvedev 6485 punti

5. Alexander Zverev 5985 punti

6. Andrey Rublev 4710 punti

7. Hubert Hurkacz 3995 punti

8. Alex de Minaur 3845 punti

9. Grigor Dimitrov 3775 punti

10. Stefanos Tsitsipas 3740 punti