Smog a Roma, il 23 e il 24 dicembre 2022 stop alle auto inquinanti: ecco dove, chi può circolare e a che ora

La corsa agli ultimi regali…a piedi. Sì perché oltre alle domeniche ecologiche, che sono aumentate per dare un freno all’inquinamento, il Sindaco Gualtieri ha pensato bene di firmare un’altra ordinanza, che prevede di fatto lo stop alle auto più inquinanti nella Fascia Verde della Capitale. E proprio a pochi giorni dal Natale. Sì perché oggi e domani a Roma ci sarà la limitazione al traffico privato in determinate fasce orarie.

A che ora c’è il divieto di circolazione oggi e domani a Roma

Come fa sapere il Comune, a causa dello ‘sforamento dei dati delle polveri sottili provenienti dalle centraline di monitoraggio, nel rispetto delle norme vigenti a tutela della salute pubblica’, il Sindaco ha firmato un’ordinanza. Che prenderà il via proprio oggi pomeriggio, dalle 17.30 alle 20.30. Domani, invece, stop alle auto inquinanti, nella fascia verde, dalle 6.30 alle 9.30.

Chi non può circolare

Nella fascia verde oggi e domani non potranno circolare:

autoveicoli alimentati a benzina Euro 3

autovetture alimentata a gasolio Euro 4

ciclomotori e motoveicoli (3 e 4 ruote) alimentati a gasolio Euro 2.

Sull’intero territorio comunale, invece, oggi e domani ci sarà:

divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa con presentazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle

divieto assoluto di combustioni all’aperto per qualsiasi tipologia

divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.

CLICCA QUI PER LEGGERE L’ORDINANZA

Mezzi di trasporto gratis

Un disagio per molti cittadini, a pochi giorni dal Natale. Ma il Campidoglio prevede tutto e ha pensato bene di mettere a disposizione dei romani i mezzi di trasporto pubblico gratuiti. Sia oggi, a partire dall’orario pomeridiano del blocco (e fino a fine servizio), sia domani. E per tutta la giornata. Domani, inoltre, giorno della Vigilia, verranno spenti i riscaldamenti degli edifici pubblici. Tutto questo per mettere un freno all’inquinamento.