Sole, mare e aria pulita: il litorale romano preso ancora d’assalto dai turisti

Una giornata non caldissima, ma bella soleggiata. E’ tutto quello che basta per far sì che il litorale romano venga preso d’assalto, specialmente dopo una settimana assolutamente poco primaverile, con piogge e raffiche di vento freddo. Certo, un bel venticello fresco c’era anche oggi, ma non ha fermato le migliaia di persone che si sono recate nelle principali località turistiche della provincia di Roma, come Anzio, Nettuno, Torvaianica, Ladispoli e soprattutto Ostia. Era successo lo stesso la scorsa settimana, e anche questa domenica spiagge, ristoranti, locali e gelaterie sono state prese letteralmente d’assalto.

Domenica al sole: frotte di turisti invadono il litorale

In questa seconda domenica d’aprile, nonché Domenica delle Palme senza le pressanti restrizioni anti Covid, i turisti sono accorsi a flotte per trascorrere una piacevole giornata fuori città, godendosi il sole e il mare. Certo, le temperature sono bel lontane da quelle estive. Ma una bella passeggiata sulla spiaggia, magari accompagnata da un pranzo o un aperitivo in riva al mare, è tutto quello che ci vuole per ricaricarsi e svagarsi un pò. Chissà se la prossima settimana, essendo Pasqua, i romani sceglieranno nuovamente il litorale per trascorrere la domenica, o se prediligeranno altre mete come agriturismi o ristoranti, o ancora se preferiranno restare a casa in famiglia. Certo è che finalmente la bella stagione si avvicina, e le cittadine del litorale romano sono sempre più movimentate e pronte ad accogliere i turisti da ogni dove.