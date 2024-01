Spaccio a Cori, carabinieri sgominano business di cocaina: 4 arrestati

Retata dei carabinieri di Aprilia a Cori alle prime luci del giorno per sgominare gli autori di un traffico di stupefacenti. Quattro i soggetti arrestati, accusati di possesso e spaccio di cocaina.

Operazione congiunta delle forze dell’Ordine questa mattina, mercoledì 10 gennaio, per le strade di Cori. I carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, insieme all’apporto della Stazioni Carabinieri di Cori e ai militari della Stazione Carabinieri di Cisterna di Latina e della Sezione Operativa di Aprilia, sono intervenute nelle prime ore del mattino per eseguire delle misure cautelari nei confronti di 4 soggetti, accusati di possesso e spaccio di droga. L’arresto fa seguito a una lunga attività di indagine, che ha permesso di sventare un vero e proprio business di stupefacenti che i 4 portavano avanti ormai da tempo.

Arrestate 4 persone a Cori: sequestrati 100 gr di cocaina

I carabinieri hanno eseguito durante l’operazione congiunta le misure cautelari personali emesse dal Gip di Latina a carico di quattro persone originarie di Cori e di Cisterna di Latina. Per tre di questi è scattata la custodia in carcere e uno si trova agli arresti domiciliari. Stando alle indagini, i soggetti risulta gestissero una fiorente attività di spaccio a Cori a cavallo tra novembre 2021 e ottobre 2022. Durante le indagini sono stati sottoposti a sequestro circa 100 grammi di sostanza stupefacente, risultata poi “cocaina”, nonché materiale per il taglio e il confezionamento della stessa per la suddivisione in dosi. Un’attrezzatura che se impiegata nuovamente ai fini dello spaccio, avrebbe permesso un illecito guadagno.