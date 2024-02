Continuano senza sosta i controlli da parte della polizia per contrastare lo spaccio di droga a Roma. Sono state arrestate sette persone. Andiamo a vedere più nel dettaglio cosa è successo.

Gli agenti, durante il servizio in borghese, hanno notato in Piazzale Pakistan un 46enne che, con fare sospetto, si è allontanato da un gruppetto di ragazzi per salire su una macchina e dirigersi su via Cristoforo Colombo, a Roma.

Cosa è successo a Roma giovedì 1° febbraio 2024

I poliziotti hanno pedinato la vettura fermandola poi per un controllo. L’uomo, agitato ed insofferente, è stato perquisito dagli investigatori che hanno trovato 595 euro in contanti, diverse bustine di cellophane contenenti polvere bianca e involucri con materiale marrone, per un totale di circa 32g di droga fra cocaina e hashish, diversi smartphone, nonché materiale utile al confezionamento e alla pesatura di sostanze stupefacenti. Il 46enne è stato arrestato.

I poliziotti hanno notato che alcune persone, presumibilmente tossicodipendenti, si recavano in una via in zona Borghesiana per acquistare sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno così scoperto che, a quell’indirizzo, una 42enne di origine cinese aveva creato una base di spaccio di shaboo: nella sua abitazione hanno trovato vari involucri contenenti cristalli di diverse forme per un totale di 58g di shaboo, oltre a materiale per la pesatura ed il confezionamento della sostanza. Gli investigatori hanno quindi arrestato la donna.

Durante un appostamento, in via Obizzo Guidotti, i poliziotti hanno notato un ragazzo che si è avvicinato ad una macchina, con atteggiamento sospetto, per effettuare uno scambio di oggetti dal finestrino. Gli agenti hanno poi bloccato la corsa dell’autovettura fermando il conducente, un 29enne, per un controllo ed hanno trovato 160 euro in contanti, diverse bustine di plastica contenenti vari panetti di hashish per un totale di 280g circa e lo hanno quindi arrestato.

L’intervento dei poliziotti a via Prenestina

Sono stati i poliziotti, in via Prenestina, a fermare un’autovettura con due persone a bordo per un controllo. I due hanno mostrato, sin da subito, un forte stato di agitazione che ha portato quindi ad un’attenta perquisizione da parte degli agenti. Addosso ad uno dei ragazzi sono stati trovati diversi involucri contenenti sostanza stupefacente, tra crack e cocaina, e 3 telefoni cellulari. Hanno poi controllato l’abitazione dove hanno scovato, in camera da letto del 21enne, alcuni recipienti contenenti cocaina, hashish e materiale per il confezionamento delle varie sostanze. Il ragazzo è stato arrestato.

E ancora. In piazza della Consolazione, i poliziotti hanno seguito una macchina sospetta ed hanno notato che il passeggero, un 24enne, è sceso per salire su un’altra auto, per poi risalire sulla prima e fermarsi in piazza. A quel punto, un terzo uomo, un 38enne, si è avvicinato all’auto per uno scambio di oggetti e gli agenti hanno deciso di intervenire. L’oggetto dello scambio era un calzino contenente cocaina; in entrambe le macchine e nelle abitazioni dei tre uomini, hanno trovato 1660 euro in contanti e 131 involucri di cocaina per un totale di 162g circa. Sulla base di questi elementi i 3 uomini sono stati arrestati.