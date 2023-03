Sparatoria a Suio Terme, Giuseppe Molinaro chiede il perdono delle vittime. Da carcere, il carabiniere deve aver pensato all’insulso gesto compiuto. Dopo la tragedia, sembra infatti tornato il militare mite ed esemplare di un tempo, nonostante abbia commesso l’omicidio di Giovanni Fidaleo e ferito gravemente, sparandole, l’ex compagna Miriam Mignano. Ha voluto porgere le scuse in una lunga lettera, che ha indirizzato alle vittime e i loro parenti.

Sparatoria a Suio Terme, la lettere di scuse di Molinaro

La lettera di Molinaro, che viene ripresa integralmente da LatinaNews, è stata affidata ai legali del carabinieri, ovvero gli avvocati Giampiero Guarriello e Paolo Maria Di Napoli. Nella giornata del 7 marzo, infatti, Molinaro esprime:

“Molinaro, chiaramente disorientato, nell’immediatezza dell’accaduto si è consegnato spontaneamente ai carabinieri di Teano, attendendo gli stessi presso lo studio della dottoressa Onesta D’Angelo, sua psicologa di fiducia da circa tre anni e alla quale ha chiesto aiuto, epilogo di un percorso avviato già anni addietro presso il “Servizio di psichiatria e psicologia militare dell’Arma dei Carabinieri” di Roma. Una volta raggiunto dai colleghi della Stazione carabinieri di Teano, l’Appuntato scelto Molinaro è stato condotto presso la Compagnia Carabinieri di Capua e ha fin da subito mostrato spirito collaborativo, tanto da sottoporsi senza alcuna esitazione all’interrogatorio che, in presenza dell’avvocato Guarriello, è stato eseguito con estrema professionalità e con tutta la delicatezza del caso dai Militari incaricati.

Nonostante le palesi difficoltà dovute all’evidente stato confusionale, Molinaro ha ricostruito minuziosamente i fatti e si è assunto la responsabilità dell’infausto accaduto, ripetendo incessantemente che non aveva alcuna intenzione di fare del male a nessuno – tanto è vero che si è avvicinato all’ingresso dell’hotel passeggiando in compagnia di Miriam Mignano per andare a parlare pacificamente con Giovanni Fidaleo – e che non riusciva a spiegarsi come avesse potuto commettere un gesto così grave, tanto irrazionale e inconsulto da spezzare la vita altrui e tentare di porre fine anche alla propria. Difatti l’Appuntato scelto Molinaro, ancora sotto shock, è addolorato, sconvolto e profondamente pentito dell’azione commessa e chiede di essere perdonato per quanto compiuto, attendendo l’occasione per poter manifestare anche personalmente ai familiari delle vittime la propria sofferenza per l’azione realizzata.

I familiari di Molinaro, la moglie Giuseppina e i figli Christian e Immacolata, seppur distrutti nel profondo e sconvolti dall’accaduto – di certo non può essere ignorato che anch’essi sono vittime innocenti del gesto di Giuseppe – intendono manifestare la massima solidarietà e vicinanza al dolore dei familiari di Fidaleo e Mignano, per la quale pregano affinché si riprenda al più presto. Quanto accaduto ha disorientato tutte le persone che conoscono Giuseppe, carabiniere esemplare e uomo sempre pacifico e mai violento dal quale nessuno si sarebbe mai aspettato un gesto cosi estremo e drammatico nelle conseguenze, portando alla luce un rilevante disagio che, seppur mai giustificativo di un’azione del genere, purtroppo è in grado di rendere l’uomo vulnerabile e involontariamente distruttivo per gli altri e per sé stesso”.

Come evolve la situazione con le vittime

Come menzionano anche i legali, nel momento della sparatoria Giuseppe Molinaro era seguito da uno psichiatra. Controlli abituali che però non hanno fermato lo scatto d’ira, il conseguente raptus e la tragedia che si è verificata a Suio Terme. La sua ex compagna 31enne, oggi, sembra fuori pericolo di vita, con i medici che portano il leggero ottimismo su un possibile lento e graduale recupero di una vita normale dopo le dimissioni dal ricovero.