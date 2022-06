Spaventoso incendio a Maccarese: rogo in corso (FOTO)

Ancora incendi a Roma, come se non bastasse quello devastante che pochi giorni fa ha colpito l’impianto di Malagrotta. Poco fa sono stati almeno tre i focolai attivi nella Pineta di Castel Fusano, nel X Municipio, ma in realtà un vasto incendio è divampato intorno alle 12 anche a Maccarese, dove l’intervento dei Vigili del Fuoco è ancora in corso.

Incendio in via della Muratella: cosa sta andando a fuoco

Come ha fatto sapere la comandante della Polizia Locale, Daniela Carola, l’incendio a Maccarese, tra via della Muratella 897 e via di Maccarese (dal lato della ferrovia), ha interessato un campo di sterpaglie, la cui proprietà è in fase di accertamento. Sul posto sono intervenute la Polizia Locale, la Protezione civile di Fiumicino e i Vigili del Fuoco, che sono stati allertati vista la violenza delle fiamme. I mezzi sono ancora sul posto, supportati da un canadair perché il vento sta rendendo difficoltose le operazioni. Al momento, fortunatamente, non sembrerebbero essere rimaste coinvolte le abitazioni.

Fiamme (anche) in via Flaminia Nuova

Vasto incendio anche in via Flaminia Nuova, dove dalla tarda mattinata di oggi stanno andando a fuoco boschi e sterpaglie. Sul posto, anche in questo caso, diverse squadre dei Vigili del Fuoco, che stanno domando le fiamme.