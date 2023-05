Sportelli anagrafici XI Municipio, a giugno chiude Corviale: ampia fetta di territorio lasciata senza servizio nelle vicinanze

Chiuderà lo sportello anagrafico del Comune di Roma Capitale all’interno del quartiere di Corviale in XI Municipio. L’ufficio comunale, da come viene detto, vedrà la fine delle sue attività intorno al periodo di metà giugno 2023. Una scelta, questa, che già genera polemiche verso il sindaco Gualtieri e soprattutto il presidente municipale Gianluca Lanzi: sono infatti molteplici i territori che, all’interno del Municipio XI, si troveranno scoperti di uno sportello anagrafico nelle vicinanze e soprattutto a portata di mano.

Con chiusura Corviale, ampia fetta di territorio senza sportello

Il risultato di questa scelta amministrativa, risulta quella di privare un’ampia fetta di territorio del proprio sportello anagrafico. Parliamo, per intenderci, tutta la parte Est dell’XI Municipio, in una manovra che andrà a privare una fetta di territorio, tra Corviale e Piana del Sole, di un importante servizio comunale. Oltre i due territori sopracitati per il disservizio, saranno coinvolti dal problema anche le zone di Ponte Galeria, Spallette, Monte Stallonara e Muratella.

La sede più vicina a Portuense

In una situazione che almeno al momento non vede situazioni istituzionali, lo sportello anagrafe nei pressi di largo La Loggia rimarrebbe il più vicino. Lo stesso, per intenderci, dove da un anno arrivano “segnalazioni” sulla carenza di sicurezza e casi di aggressione ai dipendenti di comunali. A tali oggettive difficoltà, se ne aggiungono altre: l’obiettiva distanza dai territori rimasti senza sportello anagrafe di riferimento. Se con un veicolo proprio il tragitto è di minimo 23 minuti, coi mezzi pubblici i tempi di percorrenza si dilatano a 33/67 minuti. Distanze impensabili per spostarsi in un altro quartiere dello stesso Municipio, specie poi con l’idea della “Roma a 15 minuti” del sindaco Gualtieri.

Come cambierà con la ZTL?

Se la sede dello sportello anagrafe rimarrà solo sulla Portuense, nei pressi di largo La Loggia, da novembre 2023 si aggiungerà anche la difficoltà della Nuova ZTL di Roma. La zona, infatti, verrà coperta dalla nuova “Fascia verde” di Roberto Gualtieri, in una scelta politica che, oltre a spaccare di fatto un Municipio come l’XI, costringerà i residenti che vivono verso il confine con Fiumicino a spostarsi coi mezzi pubblici, con i tempi biblici che vi abbiamo elencato.

Palma (FdI): “Municipio incapace di gestire questa criticità”

A denunciare a mezzo stampa la situazione dello sportello anagrafico di Corviale, il consigliere Marco Palma (eletto in Municipio XI con Fratelli d’Italia). Duro il suo attacco contro l’Amministrazione di Centrosinistra: “Sul tema ho presentato una interrogazione urgente. Oggi organizzerò un flash mob davanti alla sede anagrafica di Corviale con un funerale simbolico per testimoniare l’incapacità gestionale di questa ciclica criticità. Tra pensionamenti ampiamente prevedibili e ferie necessarie, arretrate ma prevedibilissime nessuno di chi doveva decidere si è posto il problema. IN XI, oltre alla sede centrale di via Portuense 579, c’è la sede di via Cardano a Marconi e quella di Corviale. Un tempo c’era una sede dentro i mercati di Magliana e al Trullo, fino alla sede presso Commercity a Ponte Galeria. Roma Capitale di fatto e nel tempo ha ridimensionato l’erogazione dei servizi”.