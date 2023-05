Stadio della Roma, la società punta ad aprirlo entro il Centenario della squadra

Si entra in un nuovo capitolo legato allo Stadio della Roma a Pietralata, con la società calcistica che prova già a programmare una data di apertura per l’ambiziosa struttura. Nonostante il progetto dello stadio debba essere rivisto, e il Consiglio comunale convinto dalla bontà dell’idea che rivoluzionerà l’urbanistica della zona di Tiburtina, l’AS Roma prova a sognare l’apertura dell’immensa arena: farla avvenire nel 2027, data che coincide con il Centenario della società calcistica.

Stadio della Roma, apertura per il Centenario?

L’obiettivo risulta ambizioso e allo stesso tempo molto complesso, considerato come alle resistenze politiche ci sono da vincere anche i tempi stretti della burocrazia per edificare la struttura nei tempi pensati. Allo stato attuale delle cose, l’AS Roma è chiamata a depositare il progetto entro la fine di dicembre 2023. Un passaggio che sarà cruciale nel destino del nuovo stadio romano, che comunque parte con l’appoggio di tutta la Giunta guidata dal sindaco Gualtieri. Per edificarlo, poi, servirà lanciare una gara d’appalto su chi dovrà interessarsi alla definizione dei lavori: un iter che nelle migliori delle ipotesi prenderà almeno 120 giorni amministrativi.

Le difficoltà per avere lo stadio nel 2027

I dirigenti dell’AS Roma l’hanno capito: avere lo Stadio della Roma per il 2027 è letteralmente una “Mission impossible”. Eppure è una sfida che merita di essere giocata, almeno per provare a dare una grande soddisfazione ai propri tifosi. Ci sarà però da muoversi in fretta, con la macchina burocratica che deve cominciare a rodare già da ora, nella speranza poi che da qui all’apertura non avvengano rallentamenti o addirittura improvvisi blocchi dei cantieri. Insomma, il contesto della Capitale non fa essere speranzosi, ma ugualmente si proverà a cavalcare quest’onda come atto d’amore verso i tifosi. La famiglia Friedkin punta a vedere l’arena aperta nel 2027, dimostrandosi nella pratica come gli unici imprenditori capaci di domare la “burocrazia impazzita” della Città Eterna. Riusciranno a uscire vincitori da questa sfida?