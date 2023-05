Stadio della Roma a Pietralata, arriva il via libera del Campidoglio

La riunione di Consiglio comunale ieri a Roma è stata utile, tra le altre cose, a votare la delibera sul pubblico interesse del nuovo stadio che sorgerà a Pietralata. Un provvedimento che ha messo d’accordo: Civica Gualtieri, Pd, Europa Verde, Sinistra civica ecologista e anche l’Udc, Azione e Italia Viva; mentre si sono astenuti FdI e Lega e non hanno preso parte alla votazione la Lista Raggi e il M5S.

Approvati gli emendamenti

Erano stati annunciati degli emendamenti che prevedevano un aumento del numero di parcheggi, ma anche un incremento dei mezzi pubblici per raggiungere la zona oltre alla tutela dell’ospedale Pertini presente in zona. Una serie di modifiche che hanno trovato approvazione.

Seppure si tratta di un passaggio importante per raggiungere l’obiettivo del nuovo stadio della Roma, restano ancora diverse tappe prima di arrivare al progetto definitivo e l’Assemblea capitolina ha stabilito di volersi pronunciare nuovamente sul progetto dell’AS Roma. Ma è previsto anche un confronto pubblico oltre, naturalmente alla conferenza di servizi in Regione che avrà il compito di decidere in merito.

I residenti di Pietralata hanno manifestato ancora una volta le loro perplessità

Ma già nel corso del Consiglio di ieri è stato chiaro che, soprattutto il confronto pubblico, riserverà sorprese. I residenti di Pietralata hanno manifestato, ancora una volta, dissenso nei confronti del progetto che andrà a modificare completamente il quartiere con penalizzazione di diverse attività che insistono nella zona da lungo tempo. E sempre gli abitanti del popoloso quartiere romano scelto per ospitare il nuovo impianto sportivo non hanno mancato di manifestare grandi perplessità soprattutto per il venir meno di un’area verde e per i disagi che questa struttura può andare a provocare all’ospedale Pertini.

Insomma, per quanto si sia raggiunto un risultato fondamentale per la realizzazione del nuovo stadio, restano ancora grandi perplessità e anche una profonda amarezza da parte dei residenti di Pietralata che non sono per niente convinti di ospitare l’impianto sportivo nel loro quartiere.