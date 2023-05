Roma, nuovo Stadio a Pietralata: la delibera sul pubblico interesse approda in Consiglio

La realizzazione del nuovo Stadio di Roma a Pietralata, è uno dei principali obiettivi dell’amministrazione guidata dal sindaco Roberto Gualtieri. Un argomento affrontato anche stamattina nella seduta di consiglio comunale chiamato a pronunciarsi sulla delibera, che ha avuto il via libera delle Commissioni, che assegna il pubblico interesse all’opera.

Ci sono voluti mesi di lavoro prima che il progetto approdasse in Consiglio

La storia del nuovo impianto sportivo è lunga almeno sette mesi. Risale, infatti, a ottobre scorso la presentazione del progetto da parte dell’Associazione sportiva Roma. Era seguita una conferenza di servizi e poi la delibera di Giunta di pubblico interesse sulla quale, come riporta Il Messaggero, sono state chiamate a pronunciarsi le varie Commissioni. E queste ultime avevano esaminato gli atti relativi alla realizzazione dello Stadio di Pietralata, apportando un emendamento rispetto a quanto predisposto dall’Esecutivo capitolino. Le Commissioni hanno chiesto l’aumento dei parcheggi auto, ma anche l’incremento dei trasporti pubblici di collegamento alla nuova struttura oltre che una votazione intermedia che attesti che sono effettivamente rispettate tutte le prescrizioni, dando mandato al Sindaco di prendere parte alla Conferenza di servizi che avrà il compito di decidere in merito.

Atteso per oggi il voto in Consiglio comunale

L’iter sembra in dirittura d’arrivo. O meglio, già oggi il Consiglio comunale potrebbe pronunciarsi. Mentre spetterà all’As Roma verificare la fattibilità economica del progetto, per presentare il piano dei lavori definitivo. L’idea è che per il 2027 la struttura sia pronta, in occasione del centenario. Ma questo significa che bisogna arrivare al progetto definitivo entro la fine del 2023. Perché a seguire dovrà essere previsto il dibattito pubblico, un nuovo voto in Consiglio comunale, la conferenza decisoria e la gara d’appalto. Al momento la parola spetta alla Massima assise, nella speranza che già nella giornata di oggi la delibera possa trovare accordo.