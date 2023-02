Stadio Roma a Pietralata: oggi il sopralluogo dei consiglieri e i dubbi sulla mobilità

Stadio della Roma a Pietralata. Anche se rispetto al progetto i dubbi e le perplessità soprattutto per quel che riguarda l’accessibilità non mancano, entro il mese di marzo si voterà in Consiglio comunale per ‘avviare il percorso successivo e decisivo: il progetto definitivo e la conferenza servizi decisoria’. Questo il fine dell‘assessore all’Urbanistica del Comune Maurizio Veloccia che ieri mattina è intervenuto alla seduta congiunta delle commissioni Sport e Urbanistica, con la quale si dà il via all’esame della delibera per il nuovo stadio della Roma a Pietralata.

Nella fattispecie il voto è atteso per la seconda metà di marzo mentre fino alla fine del mese c’è da discutere in aula il bilancio di previsione. Inoltre, manca ancora da organizzare il momento del confronto pubblico con la città. Questo pomeriggio poi diversi consiglieri comunali sono attesi a Pietralata per un sopralluogo, qui ci saranno sia i tifosi giallorossi sia i comitati favorevoli e contrari al nuovo stadio. Per quel che riguarda propriamente il progetto, non ci sono contrari bensì tante perplessità e dubbi anche dal punto di vista politico/amministrativo. Ad esempio il fatto che il segretario generale non abbia mandato la delibera alle Commissioni Patrimonio e Commercio non è stato visto di buon occhio. Invece, le perplessità tecniche emergono dalle domande dei consiglieri che hanno letto il dossier e sono per lo più concentrate su accessibilità, mobilità e parcheggi. Inoltre, c’è il tema dei terreni ancora da espropriare che viene considerato stringente anche dalla stessa As Roma.

Il progetto

Considerando che nessuna delle criticità che è emersa nello studio di fattibilità è insormontabile, da parte della società giallorossa è comunque richiesta un’attenta progettazione così da evitare possibili ripercussioni sul traffico. Alla luce di ciò, è dunque necessario ricalcolare bene il numero dei posti auto e posti moto, controllare con cautela il sistema del trasporto pubblico, nonché garantire una corsia preferenziale per l’ospedale Sandro Pertini.