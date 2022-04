Starbucks apre nell’outlet di Castel Romano

Buone notizie per gli amanti di Starbucks, la catena di caffè statunitense fondata a Seattle nel 1971. Una catena immensa con oltre 28.720 punti vendita in tutto il mondo, ma ora cappuccini e cookies potranno essere ‘gustati’ anche a Roma. O meglio, in provincia di Roma perché questa mattina è stato inaugurato il primo ‘store’ nel famoso outlet di Castel Romano.

Starbucks a Castel Romano

Quello di Roma è il 16esimo punto vendita Starbucks in Italia, ma la location scelta non è quella del centro della Capitale. Il primo store, come anticipato, ha aperto questa mattina nel grande outlet di Castel Romano. Il locale, che si sviluppa su un unico piano, ha una superficie di oltre 200 metri quadri e vanta ben 40 posti a sedere. Ma non solo. Ci sono anche 70 mq di spazio all’esterno, dove sarà possibile aggiungere altre 34′ sedute’. Insomma, un giro per i negozi, shopping ‘sfrenato’ e poi la tappa da Starbucks per un frappuccino o per snack freschi.

Le possibilità di lavoro e come candidarsi

Come vi avevamo spiegato in questo articolo la nota catena di caffetterie ha aperto le candidature per alcune posizioni lavorative. Se volete quindi lavorare da Starbucks all’Outlet di Castel Romano è necessario rispondere ad uno degli annunci inseriti nella piattaforma Percassi che si occupa di gestire le offerte di lavoro per alcuni grandi marchi, tra cui quello Starbucks per l’appunto.

Offerte di lavoro per Starbucks all’Outlet di Castel Romano

Al momento sono tre gli annunci di lavoro presenti per il nuovo punto vendita alle porte di Roma:

Barista Assistant Store Manager Store Manager

Per scoprire i requisiti e come inoltrare la propria candidatura vi riportiamo il link con tutte le posizioni aperte (in continuo aggiornamento) per lavorare da Starbucks, compreso Castel Romano.