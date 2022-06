SuperEnalotto, la dea bendata bacia Ostia Lido: oltre 43mila euro di vincita

Ostia. La regione Lazio si ritrova ancora una volta ad essere baciata soavemente dalle labbra fortunate dea bendata: ancora una volta è il Superenalotto a pagare e a consacrare il fortunato nel Pantheon dei vincitori.

Ostia Lido ha un vincitore al SuperEnalotto

Nel concorso del 4 giugno, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” del valore di 43.807,78 euro. Mi male no? La giocata vincente è stata centrata nel caffè di via Carlo del Greco 83 a Ostia Lido. Il Jackpot, intanto, sale a 215,2 milioni di euro – record nella storia del gioco – che saranno in palio nel prossimo concorso.

Sale il Jackpot

Ricordiamo, inoltre, che l’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre nel Lazio manca dal 2012 quando furono realizzati due “6”, entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto.