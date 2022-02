Svaligia un negozio di abbigliamento, poi aggredisce il proprietario e una commessa

Latina. Ancora furti in città, e, come da protocollo, ancora arresti. Questa volta ad essere presto di mira un negozio di abbigliamento, in cui il malfattore si era introdotti per depredare alcuni capi di valore. L’uomo, però, è stato sorpreso dal responsabile del negozio di Latina mentre stava rimuovendo le placche antitaccheggio di alcuni capi di abbigliamento. Subito dopo ne è nata una caotica colluttazione tra i due, durante la quale il ladro ha scaraventato a terra anche una commessa. Poi è fuggito via.

L’arresto a Latina

Dopo la chiamata, gli agenti di polizia a bordo di una volante sono riusciti a rintracciare quasi immediatamente l’autore dei fatti. Bloccato poco dopo, lo hanno trovato in possesso di alcune felpe frutto della rapina, per un importo di alcune centinaia di euro. Con sé aveva anche un paio di tronchesi verosimilmente utilizzate per togliere le placche antitaccheggio. L’arresto è arrivato dopo avere restituito tutto al legittimo proprietario.