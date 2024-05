Tentano furto in un bar spaccando la vetrina, ma falliscono: rintracciata coppia di ladri

Non è andato a segno il tentativo di furto di due ladri di Aprilia.

Hanno approfittato delle tenebre tentando un colpo grosso del sabato sera, ma per due ragazzi di 21 e 24 anni di Aprilia la fortuna non ha sorriso. Dopo aver tentato di derubare un bar nel capoluogo pontino durante la notte scorsa, sabato 18 maggio, due cittadini classe 2000 e 2003 sono ritornati a casa a mani vuote.

Tentativo di furto in un bar di Aprilia: presi i due ladri

I due hanno tentato di irrompere in un bar di Aprilia spaccando la finestra, ma dopo aver constatato che il loro tentativo di furto è andato a vuoto, si sono dati alla fuga. I predetti sono stati rintracciati dai militari operanti a poca distanza di un bar, dove poco prima avevano infranto una vetrata nel tentativo di farvi accesso. A incastrarli e a confermare la loro responsabilità, le immagini del sistema di sorveglianza dell’esercizio commerciale messe a disposizione del gestore, che hanno permesso in mattinata di identificare i due giovani di 21 e 24 anni.

I carabinieri del dipendente N.O.R.M. – Sezione Radiomobile, hanno così deferito in stato di libertà in concorso tra loro i due ladri.

Ancora spari in strada ad Aprilia: Carabinieri indagano sull’ennesimo episodio

Sono ancora in corso le indagini dei carabinieri su alcuni episodi di criminalità che mettono sull’allerta la cittadinanza di Aprilia nelle ultime settimane. Ancora spari in strada ad Aprilia. Le autorità hanno registrato fino a oggi almeno quattro episodi in pochi mesi, in una situazione che sta preoccupando sempre più i residenti del Comune pontino. Uno degli ultimi episodi, ad aprile, degli ignoti, armati di pistola, hanno aperto il fuoco contro un’automobile in sosta. La macchina gravemente danneggiata è risultata intestata a una residente della zona, in una vicenda che potrebbe nascondere i tentacoli della criminalità organizzata. Sull’episodio indagano i carabinieri.