Tentato omicidio ai Castelli Romani: in manette 3 uomini

Avevano sparato 6 colpi di arma da fuoco con una pistola detenuta illegalmente. L’altezza era tale da poter colpire un uomo, anche se, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, nonostante il luogo fosse il parcheggio di un noto ristorante a Castel Gandolfo. Sono stati così arrestati 3 uomini romani, di età compresa tra i 25 e i 41 anni. Il fatto era avvenuto il 15 agosto scorso.

L’operazione dei carabinieri

E’ iniziata nelle prime ore del mattino, a Roma, l’esecuzione dell’ordinanza di misura cautelare del carcere nei confronti dei tre uomini romani. Questi avrebbero commesso il reato di tentato omicidio premeditato e danneggiamento. A scolgere l’indagine sono stati i carabinieri del Nucleo Operativo e della Stazione di Castel Gandolfo. Tutto era iniziato la notte dello scorso ferragosto quando i tre hanno sparato ad altezza uomo ben 6 colpi con una pistola calibro 45 detenuta illegalmente. Nonostante la presenza di decini di giovani nel luogo, il parcheggio di un noto ristorante sul Lago Albano di Castel Gandolfo, fortunatamente non ci sono stati feriti ma i proiettili si sono conficcati in alcune macchine.

Tentato omicidio: il movente

Il motivo dell’azione sarebbe stata la volontà di rivalsa nei confronti di un 30enne con cui avevano avuto una colluttazione per motivi futili poco prima (circa un’ora. mezza) proprio nello stesso luogo. I tre avrebbero allora prelevato una pistola a Roma, quindi avrebbero agito. Il 30enne è stato indagato in stato di libertà per favoreggiamento personale, per aver rilasciato dichiarazioni elusive nel corso delle indagini.

