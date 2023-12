Terracina, guida sotto supefacenti e si schianta contro un’altra autovettura: patente ritirata

Si è messo al volante sotto sostanze stupefacenti, provocando un incidente contro un’altra auto. Lo scorso 19 novembre un 33enne originario di Terracina ha messo in serio pericolo l’incolumità di un’automobilista sul litorale romano.

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Norm, Compagnia di Terracina, hanno provveduto a ritirare la patente a un giovane, classe ’90, per avere attentato alla sicurezza stradale nel capoluogo latinense, il tutto sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Il giovane, originario di Terracina, avrebbe preso la vettura lo scorso 19 novembre in evidente stato di non lucidità, motivo per cui si sarebbe poi schiantato contro un’altra vettura. I militari, dopo aver sottoposto il conducente sotto accertamenti, lo hanno deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria.

In seguito agli esami, comprovati da una struttura sanitaria, è stato confermato che al momento dell’incidente il 33enne fosse sotto sostanze stupefacenti e, per questo motivo, gli è stata ritirata la patente.