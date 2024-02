Terremoto a Marradi (Firenze): scossa di magnitudo 3.5, il sisma avvertito anche in Emilia

La scossa di terremoto si è verificata questa mattina – alle 12.49 – con epicentro a Marradi, in provincia di Firenze.

Al momento non si segnalano danni a cose o persone.

Terremoto di magnitudo 3.5 a Marradi

Una scossa di terremoto, di magnitudo 3.5, è stata registrata questa mattina – alle 12.49 – a Marradi, provincia di Firenze. A confermata l’entità della scossa è stato l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il sisma è stato registrato a una profondità di 5 chilometri.

Il terremoto è stato avvertito anche in Emilia, in particolare nella zona del Ravennate. Molti i cittadini che sono scesi in strada, ma al momento non si segnalano danni a cose o persone.

Proprio nelle scorse ore la città di Firenze è stata colpita da una tragedia per la quale oggi è stato dichiarato il lutto cittadino. Nella mattinata di venerdì, 16 febbraio, è crollato il solaio di un cantiere in via Mariti, nel capoluogo toscano. Cinque operai hanno perso la vita (i vigili del fuoco stanno cercando di recuperare il corpo della quinta vittima), mentre altri tre sono rimasti gravemente feriti.