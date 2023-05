Terreni venduti sull’Appia Antica, maneggio per recupero dei cavalli infortunati rischia lo sfratto

Attorno ai terreni venduti dalla Fondazione Gerini sull’Appia Antica, diverse attività rischiano di chiudere da qui alla prossima decina d’anni. Dopo lo spazio dedicato alle attività per i ragazzi con grave disabilità cognitiva sulla via Appia Pignatelli, a poche decine di metri troviamo una seconda realtà molto importante per il mondo dell’equitazione: Asd Horse Club Jump, maneggio attrezzato per il recupero dei cavalli disabili o con gravi infortuni patiti nell’attività sportiva.

Il maneggio che recupera i cavalli sull’Appia Antica

L’ASD Horse Club Jump si dimostra una realtà virtuosa del territorio romano, sorgendo a poca distanza dal quartiere di Quarto Miglio in VII Municipio di Roma Capitale. Il maneggio, all’interno della sua attività, svolge un importante ruolo per il benessere dei cavalli: infatti, affidandosi a un team di professionisti del settore, si creano percorsi di riabilitazione per quei destrieri che sono andati incontro a problemi invalidanti o addirittura gravi infortuni, patiti magari con lo svolgersi delle gare ippiche.

Il recupero dei cavalli infortunati è possibile

Parlare con i responsabili del maneggio, situato in via Appia Pignatelli 197, ci ha mostrato come anche i cavalli con i più gravi infortuni, possono avere una chance di vita senza essere necessariamente abbattuti. Si parla, infatti, di problemi con le gambe e addirittura con la parte della testa, magari con ferite che tendono ad aggravarsi con la presenza della capezza. I destrieri, qui, spesso vengono portati in condizioni disperate, iniziando un percorso di riabilitazione che sempre più spesso li porta al pieno recupero e anche al rientro nelle gare podistiche. Ma soprattutto li porta a vivere, con un’aspettativa di vita – grazie alle cure giornaliere e gli esercizi di fisioterapia – che tocca i 20/30 anni.

L’attività a rischio sgombero

Il maneggio rientra tra i terreni venduti dalla Fondazione Gerini, che un paio di settimane fa ha ceduto 40 ettari ai privati (tra gli imprenditori, si nota anche il cognome di Cetorelli). L’attività sorge un’antica strada, che tanti anni fa collegava l’Appia Pignatelli a quelle che furono le “vasche del Papa”. Un tragitto sterrato che, fino a settant’anni fa, hanno percorso anche leader politici di fama nazionale e internazionali: tra le istituzioni che passarono qui, si pensi al sovrano Fārūq I d’Egitto.

Quale futuro per il maneggio?

Nonostante l’attività rivesta un importante ruolo nella salute dei cavalli e anche sul piano dell’attività sportiva equestre, il futuro dell’Asd Horse Club Jump è tutt’ora incerto. L’allevamento, che fa nascere anche giovani cavalli da competizione e fu la prima attività nella zona a ricevere il permesso di compatibilità con l’Ente del Parco Regionale dell’Appia Antica, ha altri dieci anni di contratto d’affitto per i propri 3,5 ettari. Spazi dove ha organizzato due campi da lavoro e, al momento, recupera la salute di 20 cavalli. Con la trattativa conclusa dalla Fondazione Gerini, i nuovi proprietari dei terreni potrebbero stravolgere tutto ciò.