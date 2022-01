Terribile incidente a Roma, muore centauro di 40 anni. La famiglia: ‘Cerchiamo testimoni’

Stanno cercando testimoni, qualcuno che possa aiutare a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, i familiari del centauro di 40 anni che lunedì scorso, il 24 gennaio, ha perso la vita a bordo del suo scooter. E’ successo in via di Torrevecchia, intorno alle 20.15, all’altezza dell’incrocio con via Dolcedo.

Terribile incidente a Roma: muore centauro di 40 anni

A scontrarsi, per cause tutte da accertare, un’auto e un motoveicolo: nel violento impatto, purtroppo, il centauro, un uomo di 40 anni, molto conosciuto nel quartiere, è deceduto. Nella carambola, che ha avuto purtroppo il peggiore degli epiloghi, sono rimaste coinvolte una Opel Corsa e un Honda SH, scooter sul quale viaggiava la vittima. A bordo dell’auto, invece, un italiano di 42 anni, che si è immediatamente fermato a prestare soccorso, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per il centauro. Gli esiti degli esami tossicologici ed alcolemici di rito disposti per il 42enne sono risultati negativi, ma ora sta ai caschi bianchi del XIII Gruppo Aurelio ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Intanto, la famiglia sui social sta chiedendo aiuto: ‘Cerchiamo testimoni, se qualcuno era presente e ha assistito all’incidente può contattare il 338/8026030’.

Il secondo incidente mortale in pochi giorni

Un altro uomo, sempre un centauro, ha perso la vita sabato scorso, il 29 gennaio, sempre in via di Torrevecchia. Questa volta è successo nel tardo pomeriggio, intorno alle 19.30: a scontrarsi una Ford Focus, guidata da un 43enne, e sempre un Honda Sh. Ad avere la peggio il centauro, un uomo di 62 anni che è morto sul colpo: inutili, purtroppo, tutti i tentativi di salvarlo.