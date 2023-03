Terribile incidente alle porte di Roma, scontro tra due auto: una esce fuori strada e si ribalta, 3 feriti gravi

Un incidente tremendo, avvenuto nelle ultime ore di oggi, sabato 18 marzo 2023, in cui sono rimaste coinvolte due auto. Al loro interno viaggiavano in tutto quattro persone che, a seguito del violento impatto, sono rimaste gravemente ferite e trasportate d’urgenza in codice rosso a causa delle loro condizioni.

Scontro durissimo tra due auto a Carpena

Le dinamiche che hanno portato al drammatico scontro sono ancora tutte da chiarire, solamente i rilievi, ancora in corso proprio in queste ore e le successive testimonianze, potranno indicare la dinamica precisa dei fatti susseguitisi e stabilire, nel caso, anche l’ordine di responsabilità. Il sinistro è stato particolarmente violento e devastante, a giudicare non solo dalle foto inviateci dalla sala stampa dei Vigili del Fuoco, ma anche dalle condizioni stesse dei passeggeri delle due vetture. Il fatto si è verificato nella giornata di oggi, sabato 18 marzo 2023, intorno alle ore 14.20, quando la chiamata è arrivata alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco: la segnalazione parlava di un incidente grave, verificatosi, precisamente sulla strada Provinciale per Capena km. 9,500. Così, immediatamente la squadra operativa dei Vigili del Fuoco di Montelibretti si è precipitata verso il luogo segnalato. Sul posto, due vetture accartocciate, in cui all’interno viaggiavano in tutto quattro persone – uomini di età compresa tra i 20 e i 40 anni.

La dinamica e le condizioni dei feriti

Stando ad una prima e provvisoria ricostruzione, anche seguendo il luogo del ritrovamento, pare che dopo l’impatto in strada una delle due vetture sia stata sbalzata fuori dalla carreggiata, per poi ribaltarsi più volte. Dopo l’impatto durissimo, è stato necessario effettuare una delicata operazione di estrazione dei feriti, che nel frattempo erano rimasti incastrati nelle lamiere. Tre di loro sono stati trasportati in codice rosso al pronto soccorso, il più grave è stato elitrasportato all’ospedale Gemelli, i restanti due al Sant’Andrea. Sul posto, anche il personale e gli operatori del 118 per le operazioni di primo soccorso e predisposizione al trasporto in ospedale.