Terrore nel supermercato: entra armato di 3 coltelli e semina il panico tra i clienti (FOTO e VIDEO)

Momenti di terrore nella mattinata di oggi, 4 settembre, nel supermercato Carrefour di via Lata, a Velletri. Un uomo, armato di tre coltelli, è entrato nel negozio e ha iniziato a correre per le corsie, urlando e mostrando i coltelli.

Nel contempo, ha minacciato di tagliarsi e di farsi del male.

32enne semina il panico nel supermercato

È accaduto intorno alle 9:00 di questa mattina. L’uomo, un romano di 32 anni con disturbi psichiatrici, ha iniziato a urlare, per poi prendere i coltelli e auto lesionarsi con le armi.

Spaventati, clienti e dipendenti del supermercato hanno chiamato il NUE 112, provando nel contempo a calmare l’uomo, che però si è agitato ancora di più, minacciando chi provava ad avvicinarsi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile, della Compagnia di Velletri e della Stazione di Genzano e i sanitari del 118.

Bloccato fuori dal supermercato

L’uomo è poi uscito da solo, continuando a urlare e a brandire un coltello. Provando a parlarci per calmarlo, i militari, insieme ai sanitari del 118, si sono avvicinati al 32enne e, approfittando di un attimo di distrazione, lo hanno bloccato. Poi, una volta riportato alla calma, l’uomo è stato portato in ospedale, al NOC, per tutte le cure del caso.

