Test medicina 2023, le prove ad aprile: date, domande e come fare l’iscrizione. Partiranno i test per il corso di Medicina, con la prima sessione che si aprirà ad aprile 2023. Rimane però ancora tempo per l’iscrizione all’interno degli Atenei pubblici italiani. In confronto agli anni scorsi, il test di Medicino si svolgerà in anticipo per questo 2023. Le prove partiranno già nel mese di Aprile all’interno delle università pubbliche, con le prove che andranno a svolgersi a partire dal 13 Aprile 2023 (subito dopo Pasqua).

Il test di Medicina per il 2023

Quest’anno, il test per accedere al corso di Medicina si terrà in due distinte sessioni. All’interno delle università private, invece, le sessioni per i test d’ingresso sono già iniziate da qualche settimana. Oltre alla doppia prova per provare a entrare al corso, da quest’anno ci sarà anche il Tolc Test (Test On Line Cisia), che sostituirà la prova cartacea per le università statali. Potranno partecipare al test di Medicina, tutti quei candidati che risultano iscritti al quarto o al quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado oppure che sono in possesso del diploma.

Per poter essere ammessi alla prova di Aprile per accedere al corso di Medicina, i candidati interessati hanno ancora pochi giorni per iscriversi. I nuovi “test Tolc” partiranno in tutte le università statali a partire dal 13 aprile 2023. Ma i candidati interessati, se vorranno, potranno partecipare a due sessioni di test per provare a entrare in questo corso di studio:

dal 13 al 22 aprile;

dal 15 al 25 luglio.

I test di Aprile 2023

Le prime sessioni del test per Medicina, si svolgeranno tra il 13 e il 22 Aprile 2023. Le iscrizioni per accedervi, saranno aperte agli studenti fino alle ore 14 del 3 Aprile 2023. Le sessioni di test, verranno gestite dalle singole università che prepareranno le prove. Saranno infatti i singoli Atenei a preparare il calendario interno per i candidati.