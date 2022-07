Tigotà assume addetti alle vendite: come candidarsi

Tigotà assume. Una bella notizia per chi è in cerca di un’occupazione. Aperte dunque le selezioni all’interno della nota azienda e sono oltre 100 i posti disponibili per addetti alle vendita presso tutti gli store della penisola.

Tigotà assume: ecco cosa sapere

Davvero interessanti le opportunità di lavoro offerte dalla nota catena di negozi per la cura della casa e della persona. Nel corso dell’anno infatti l’azienda recluta con frequenza personale da impiegare all’interno dei propri punti vendita, con particolare riferimento al settore dei commessi.

Va detto che la catena Tigotà sta portando avanti un piano di investimenti per incrementare la rete di vendita grazie alle nuove aperture da un lato e alla diversificazione dell’assortimento dall’altro. Basti pensare che solo l’anno scorso, la società ha superato i 650 store in Italia e assunto 300 nuove risorse. Inserimenti quest’ultimi che si intende replicare anche quest’anno.

Le sedi

Come anticipato, attualmente sono disponibili oltre 100 posti di lavoro all’interno di Tigotà per addetti e addette alle vendite. Le selezioni, pertanto, sono aperte ed hanno come fine l’assunzione di personale in negozi di diverse regioni italiane, quali: Lazio, Lombardia, Emilia Romagna, Abbruzzo, Puglia, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Marche Toscana e Trentino Alto Adige.

Requisiti

Ma quali sono i requisiti richiesti? Le assunzioni per addetti vendita Tigotà di rivolgono a diplomati che hanno almeno un anno di esperienza come commesso/commessa. I candidati ideali sono inoltre in possesso di buone capacità comunicative, flessibilità, attitudine alla vendita, al contatto con il pubblico ed al lavoro di squadra. Ancora, è richiesta disponibilità a lavorare su turni anche nei giorni festivi e ad effettuare piccole trasferte.

Contratto e mansioni

I neoassunti dovranno occuparsi dell’assistenza alla vendita e della cassa, nonché dell’assistenza clienti. Dovranno inoltre gestire il riassortimento, all’organizzazione e la cura degli spazi espositivi e del magazzino. Per le risorse che verranno selezionate il contratto inziale sarà a tempo determinato.