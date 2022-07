Tivoli, ritrovato 16enne scomparso: non si avevano sue notizie da oltre una settimana

In questi giorni la storia di Riccardo, il ragazzo di 16 anni scomparso, ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Sparito nel primo pomeriggio del 22 Giugno, di lui non si sapeva più niente. Fino a questo momento. La mamma, disperata, si era rivolta anche alla trasmissione Chi l’ha visto? Una trasmissione diventata fondamentale per questa storia. E che proprio poco fa ha felicemente rilasciato le parole della povera mamma mandate alla redazione: “Grazie a voi ho ritrovato mio figlio”.

Ritrovato Riccardo di 16 anni di Tivoli

Sono passati minuti, ore, giorni e settimane infernali per la famiglia di Riccardo. Una notizia che aveva sconvolto tutti. Era sparito mercoledì 22 Giugno, intorno alle 15:30. Vive in casa famiglia all’Aquila e quel giorno era appena arrivato a Tivoli con un operatore. Aveva incontrato i genitori, era dolce e sensibile come sempre, dice la mamma a Chi l’ha visto. Poi ha detto che avrebbe incontrato i suoi amici. Ma di lui, più niente.

Fortunatamente però, la brutta storia ha un lieto fine. Riccardo è stato trovato. A farlo sapere proprio la mamma con una lettera alla redazione del programma. “Amore mamma ti aspetta a casa”, le aveva detto in puntata. E ora, finalmente, sono tornati ad abbracciarsi più forte di prima.