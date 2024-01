Tivoli, la truffa del registratore di cassa: è rotto da mesi e non produce scontrini fiscali

Continuano i servizi ad alto impatto della polizia di stato in tutta la capitale e nelle province. I servizi, svolti ormai periodicamente, hanno come obiettivo anche quello di incrementare la percezione di sicurezza nella zona ed aumentare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, grazie alla presenza e alla maggiore visibilità sul territorio delle Forze dell’Ordine: interessato stavolta il quadrante est della capitale, con le zone di San Basilio e Tivoli.

Cosa è successo a Tivoli la serata di giovedì 11 gennaio 2024

Nella serata di ieri, giovedì 11 gennaio 2024 a Tivoli, gli agenti della polizia di stato, coordinati dal locale commissariato, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio. I militari si sono concentrati nelle vie e nelle piazze maggiormente interessate dal fenomeno dello spaccio di stupefacenti. Contestualmente, si è proceduto al controllo amministrativo di diversi esercizi pubblici.

Sono state emesse numerose multe – in via di quantificazione, per diverse migliaia di euro – nei confronti di un noto bar-ristorante del centro di Tivoli, dove sono state riscontrate irregolarità nella tenuta del registratore di cassa (non funzionante dall’ottobre scorso) e del registro “corrispettivo”; un dipendente straniero non in regola; un quantitativo di alimenti – in particolare, carni e formaggi – mancanti delle indicazioni sulla tracciabilità e scaduti da mesi, anche scongelati e ricongelati o ammuffiti, all’interno di frigoriferi e di un congelatore in un locale magazzino.

Controlli straordinari anche nel comune di Guidonia Montecelio

I controlli straordinari del territorio sono stati estesi anche nella frazione Albuccione del comune di Guidonia Montecelio, dove sono stati conseguiti i seguenti risultati:

11 posti di controllo con 214 persone identificate e 110 veicoli controllati, che hanno portato al sequestro amministrativo di un’autovettura e al fermo amministrativo di un’altra auto, 2 sanzioni ai sensi del Codice della Strada; 2 bar controllati, uno dei quali sottoposto a sanzioni amministrative.