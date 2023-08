Tivoli, ‘piscina’ termale abusiva in area sottoposta a vincoli: scatta sequestro e denuncia

Gli uomini della Polizia locale di Tivoli, insieme ai colleghi della Città Metropolitana di Roma Capitale hanno scoperto, in un’area sottoposta a vincolo, una vasca con acqua sulfurea, realizzata senza alcuna autorizzazione. Si è trattato di un controllo su territorio, uno dei tanti che i vigili urbani svolgono per verificare l’esistenza di eventuali violazioni, verifiche che hanno portato alla luce l’abuso edilizio sul quale proseguono le indagini.

Il blitz della Polizia locale ha portato al rinvenimento della vasca abusiva

Nel corso delle numerose attività di perlustrazione sul territorio di Tivoli, il personale della Municipale, nella mattinata del giorno giovedì 24 agosto 2023, ha accertato l’esistenza di opere edilizie per le quali non esisteva alcun titolo e in una zona sottoposta a vincoli.

Il sopralluogo è stato utile a verificare che nell’area era stata realizzata una vasca, riempita con acque sulfuree attinte dal terreno circostante tramite l’utilizzo di pompe sommerse, per il quale sono in corso i dovuti accertamenti da parte degli organi della Città Metropolitana, e delle sue pertinenze comprensive di recinzioni di delimitazione.

La Polizia giudiziaria ha proceduto al sequestro dell’area e alla denuncia di un 52enne

Probabilmente, ma spetta alle forze dell’ordine accertare questa eventualità, si è trattato del tentativo di allestire una sorta di piscina sulfurea che avrebbe potuto essere richiamo per turisti. Di fatto, il rinvenimento è stato motivo sufficiente perché gli organi di Polizia giudiziaria interventi, su disposizione del pubblico ministero di turno, procedessero al sequestro della vasca e dell’area circostante.

Le indagini sull’abuso proseguiranno da parte degli organi preposti

A parte i sigilli gli uomini della Polizia locale invenuti hanno anche proceduto nei confronti di un 52enne, residente a Guidonia, trovato sul posto. Quest’ultimo, infatti, è stato deferito all’autorità giudiziaria. Il rinvenimento ha, comunque, dato impulso a ulteriori indagini e relativi approfondimenti, necessari per ricostruire l’intera vicenda.