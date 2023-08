Topi d’auto nella notte a Ostia, ancora ladri in azione sul lungomare

Non si ferma l’azione dei topi d’auto sul territorio di Ostia. I ladri, ormai, si muovono in maniera incontrastata la mattina, il pomeriggio e la sera, in una condizione che peraltro non meraviglia più i residenti. L’avvistamento dei furfanti è avvenuto anche ieri notte, quando un gruppo di signori lidensi ha incrociato questi soggetti durante una passeggiata notturna: i malviventi erano tornati a rubare nello stesso punto dove avevano messo a segno altri colpi il pomeriggio prima.

Boom di furti nelle auto sul litorale di Ostia

L’ultima segnalazione arriva da un post Facebook dell’avvocato Guido Pascucci, che ormai da qualche settimana sta organizzando passeggiate notturne per segnalare i “topi d’auto” in azione alle Forze dell’Ordine locali. Il noto legale lidense racconta: “8 furti e danneggiamenti in poche ore. Anche in questa notte (martedì 1 agosto) di plenilunio 🌕 molti sono stati i tentivi di furto nelle auto parcheggiate tra il Lungomare Lutazio Catulo, Via dell’Aquilone e Via N. Benino”.

Prosegue l’avvocato: “Alcuni avventori e ‘curiosi’ sono stati allontanati, altri fanno da palo o da parcheggiatore abusivo, alcuni si sono nascosti nei cespugli. Non solo presidi fissi, o più pattuglie di Forze dell’Ordine itineranti, ma anche riforme normative, telecamere, e una sfalciata ai cespugli aiuterebbe a limitare questo fenomeno che aggredisce, perlopiù – in questo caso – turisti e chi ha bagagli o borse nell’abitacolo della propria auto”.

Non si fermano i furti davanti alla Pinetina

Come ci aveva detto proprio ieri Franco Petrini, gestore della Pinetina, sul lungomare Lutazio Catulo di Ostia i furti non tendono a fermarsi. Anzi, tutt’altro: i ladri, dopo aver distrutto i vetri a ben quattro auto nel pomeriggio di ieri, sono tornati nello stesso punto per danneggiare – e svaligiare – altre otto automobili posteggiate davanti al noto stabilimento della movida romana.

Un problema per i bagnanti, ma anche per chi frequenta il ristorante e la discoteca dello stabilimento. Non c’è sera, purtroppo, dove non si registrano furti dentro le automobili posteggiate verso le prime vie interne del Litorale. Un terreno di caccia perfetto per i ladri, che approfittando dello stato di abbandono e di degrado si muovono liberamente all’interno di questo perimetro.

Foto: Avv. Guido Pascucci