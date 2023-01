Tor Bella Monaca, schiaffo alla povertà: pizzette, filoncini e pagnotte gettate tra i rifiuti

Roma. L’immondizia e i rifiuti sono un problema sempiterno nella Capitale, e quando la raccolta salta, ecco che intorno ai cassonetti di ogni quartiere si creano veri e proprio ecosistemi, inavvicinabili. Nei mesi estivi, ne abbiamo spesso parlato, molti erano i medici allarmati per le condizioni di scarsa igiene delle strade. Si è sfiorato letteralmente un disastro, con il caldo prorompete e i sacchetti lasciati a macerare per ore sotto il sole.

Rifiuti a Roma: un problema Capitale

Dal Centro alle periferie, la spazzatura non fa sconti, a tappeto, democratica, equa. Si può trovare di tutto all’interno dei cassonetti tracotanti e straripanti: elettrodomestici, umido, mobili per la casa e, dopo le feste, come è accaduto per Natale, molti scarti di cibo in sovrabbondanza. Certo la raccolta salta, spesso e volentieri, ma anche i cittadini alle volte fanno del loro peggio davanti al tema de rifiuti. Come nell’ultimo caso che vogliamo raccontarvi: una segnalazione che ci arriva in redazione direttamente da un residente del quartiere di Tor Bella Monaca, in via Via Ferdinando Quaglia.

Tor Bella Monaca: cibo in buono stato tra i cassonetti

Sono immagini che ritraggono un gesto che non ha né logica, né senso, ma solamente noncuranza e scarsa sensibilità sociale. Pane, pizzette, filoncini in ottimo stato, a giudicare dalle foto riportate, e gettati direttamente tra i rifiuti come se fossero un qualcosa di cui disfarsi senza remore. Come se a chiusura della propria attività – perché di prodotti di un’attività di rosticceria/forno si tratta, con molta probabilità – tutto il superfluo debba essere eliminato senza nessun’altra possibilità d’impiego. Non c’è nessun pensiero che vada ai più bisognosi, a chi ha necessità di un pasto per poter tirare avanti. Nessuna prospettiva sociale e nessun senso del riciclo.

La seconda vita del cibo

Anche per chi non volesse darlo in beneficenza, ci sono anche diverse applicazioni a cui potersi iscrivere, come ad esempio Too Good To Go, attraverso le quali si può vendere a prezzi convenienti il cibo avanzato di fine giornata a chi magari ha fatto tardi la sera e vorrebbe anche risparmiare qualcosa. Insomma, il pensiero e la volontà sono tutto, come sempre del resto. Gettare il cibo buono per strada è forse uno dei peccati maggiori che si possono compiere in periodi di crisi come il nostro, dove le persone perdono il lavoro addirittura e hanno difficoltà a metterlo sotto i denti, quel pezzo di pane. E poi ancora, Caritas, Associazioni, Chiese, sono davvero tantissime le possibilità. Tra le più semplice, anche quella di affiggere un cartellone davanti al locale, in cui si invita i più bisognosi a passare il giorno seguente per avere un po’ di cibo gratis. Non c’è nessuna retorica che tenga quando ci si dimentica del prossimo e di chi ha più bisogno, ogni cambiamento sociale parte sempre dal ”basso”, e proprio da qui, dal quartiere, si dovrebbe iniziare a creare un tessuto sociale forte, stabile, che sia d’esempio per tutti gli altri. Ecco le foto inviateci nella mattinata: