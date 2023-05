Tornano a bruciare i cassonetti di Monteverde, in fiamme anche un’automobile: è la seconda volta in un mese

Ore di ansia questa notte a Monteverde, dove sono tornati a bruciare i cassonetti dei rifiuti. Come già capitato in passato, la situazione non avrebbe interessato solamente i contenitori dell’AMA, ma si sarebbe estesa anche alle vicine auto in sosta. Sull’ultimo incendio, avvenuto lungo via Bernardino Ramazzino, non è la prima volta che dei cassonetti vengono dati alle fiamme per mano di ignoti.

Tornano a bruciare i cassonetti dei rifiuti a Monteverde

Sulla strada, parliamo del secondo episodio nell’arco di un mese. Già qualche settimana fa, infatti, ignoti si accanirono sui contenitori destinati ai rifiuti della zona. Non è chiara l’origine di questi gesti, che potrebbero dipendere da azioni mirate della criminalità organizzata romana oppure a bravate di qualche gruppo di teppisti attivo nella zona. Resta che dei contenitori AMA ora rimane solo plastica fusa, comportando seri danni anche a tutta la zona che affaccia sullo Spallanzani e la Portuense.

Danneggiata una macchina dal fuoco

A dover fare i conti con il gravoso episodio di via Ramazzini, sarà anche il proprietario dell’auto andata in fiamme. Della sua automobile, è rimasto solo lo scheletro bruciato del telaio. Gli interni completamente distrutti, con i danni che a malapena fanno riconoscere quella che probabilmente era una Ford Fiesta vecchio modello. L’abitacolo aveva la sola colpa di essere posteggiato davanti ai secchioni, con una scintilla che toccando la parte anteriore del veicolo, deve aver dato il via alle fiamme per propagarsi in tutto il veicolo.

Secchioni ancora in fiamme a Roma

Che la zona sia Monteverde o qualche altra zona di Roma Sud, oggi i cassonetti dei rifiuti continuano a bruciare. Si è creata un’oggettiva paura di posteggiare accanto ai contenitori AMA, proprio per timore che le fiamme tocchino delle autovetture estranee alle logiche di certi atti vandalici compiuti sulla Capitale. Solo negli ultimi giorni, sono diversi i secchioni mangiati dalle fiamme nel territorio di Ostia Lido.