Maxi voragine a Roma: salta la conduttura e sprofonda tutto. Strada chiusa

A Roma le strade crollano, cedono, creano voragini enormi. Il territorio è come una gruviera, e le persone avvertono inevitabilmente quello sconcertante senso di insicurezza da cui l’espressione ”manca la terra sotto ai piedi”. Purtroppo, però, nella Capitale, niente di metaforico, ma è tutto reale e concreto. Questa volta la voragine si è aperta in corrispondenza di Via Placido Zurla, all’altezza di via Casilina, nella zona di Torpignattara.

Insomma, sono passati pochi giorni dall’ultimo caso, e nella Capitale già si è aperta un’altra maxi voragine per la strada, questa volta ai limiti del quartiere di Torpignattara, precisamente su Via Placido Zurla. Dopo l’avvistamento, inutile sottolineare la frustrazione e la rabbia dei residenti che affermano: ”Era stata da poco riaperta al traffico dopo mesi di chiusura dovuti alla riparazione di un’altra voragine”. La causa del crollo e della voragine che ne è conseguita pare sia da rintracciarsi, stando alle prime perlustrazioni, nella rottura di una conduttura idrica che di fatto avrebbe ‘ammorbidito’ il terreno, facendo cedere definitivamente l’asfalto del manto stradale soprastante. Sul posto, dopo la segnalazione da parte dei cittadini increduli, gli agenti della Polizia Locale insieme ai tecnici Acea per la valutazione dei danni e le operazioni necessarie, e anche il dipartimento Csimu, la direzione tecnica del Municipio V e i vigili del fuoco.

Strada chiusa, la frustrazione dei residenti

Per il momento, la strada è stata chiusa per consentire tutti gli interventi necessari del caso, e affinché il problema venga risolto nel più breve tempo possibile senza ulteriori disagi per i residenti. Sulla questione, i rappresentanti del comitato Torpigneto Almagià hanno dichiarato: ”Via Placido Zurla era stata da poco riaperta al traffico dopo mesi di chiusura dovuti alla riparazione di un’altra voragine. Ci domandiamo: quante voragini ancora dovremo aspettare prima di vedere istituita l’isola ambientale, prima di vedere proclamata la “zona 30″‘, prima di vedere precluso l’accesso ai mezzi pesanti? Siamo stanchi, delusi e anche un po’ incazzati”.