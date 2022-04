Torvaianica, dramma della disperazione: si butta dal 5° piano, morto 39enne

Terribile tragedia nella mattina di oggi, 2 aprile a Torvaianica. Un uomo di 39 anni si è tolto la vita gettandosi dal 5° piano di una palazzina in via Pola, al civico 151. È successo intorno alle ore 7:30.

Volo di 15 metri

L’uomo, un italiano del posto, questa mattina è uscito dalla sua abitazione, dove viveva con la compagna e il loro figlioletto. È quindi andato nelle scale condominiali, salendo fino all’ultimo piano, il quinto. Lì ha aperto la finestra che dà su via Pola e si è lanciato di sotto. Un volo di 15 metri, che non gli ha lasciato scampo. Il 39enne è finito sul lato opposto della strada. Sul posto, allarmati da alcuni vicini, sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Presenti anche i carabinieri della Stazione di Torvaianica per i rilievi.

Non si sa se abbia lasciato un biglietto che spieghi il drammatico gesto, ma da alcune indiscrezioni pare che l’uomo avesse dei problemi personali che lo hanno portato a prendere questa terribile decisione. La redazione si unisce al cordoglio della famiglia.

