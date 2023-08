Torvaianica, grosso incendio sul lungomare: distrutti ettari di macchia mediterranea

Ancora un grosso incendio a Torvaianica, stavolta sul lungomare, nella zona del Villaggio Tognazzi. A poche ore di distanza dal rogo scoppiato nel quartiere di Martin Pescatore, divampato ieri sera pochi minuti prima della mezzanotte, oggi, intorno a mezzogiorno, un devastante incendio si è sviluppato nella macchia mediterranea antistante la spiaggia, nel tratto tra via Mediterraneo e via Lago Maggiore, di fronte lo stabilimento dell’aeronautica militare.

Ad andare a fuoco sterpaglia e alberi a basso fusto: le fiamme hanno bruciato un’area di oltre duemila metri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pomezia con la squadra 22A, i volontari della protezione civile Airone, attivati dalla sala regionale, e il NOAL di Pomezia.

Incendio ripreso

Dopo due ore di intervento, a fiamme ormai quasi sedate, l’incendio ha ripreso di intensità, mettendo in pericolo la boscaglia più interna. È quindi intervenuta in ausilio anche la protezione civile Gamma13 di Pomezia. Ormai da quasi quattro ore vigili del fuoco e protezione civile sono ancora sul posto per spegnere le fiamme ed evitare che distruggano la macchia mediterranea caratteristica della zona. In azione anche un elicottero, per raggiungere le zone più impervie.